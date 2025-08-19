Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : réunion de prise de contact entre le ministre des Affaires étrangères et ses nouveaux collaborateurs


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Août 2025



Tchad : réunion de prise de contact entre le ministre des Affaires étrangères et ses nouveaux collaborateurs
Renvoyés un jour auparavant à l'exercice de leurs nouvelles fonctions, les cadres promus de l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger se sont réunis ce mardi 19 août 2025, autour du ministre d'État, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.

Il s'agit d'une réunion de prise de contact au cours de laquelle le chef du département a félicité ses nouveaux collaborateurs pour leurs nominations à différents postes de responsabilité, et a saisi l'opportunité pour donner des orientations précises.

"Loin d'être un cadeau, c'est une lourde responsabilité que vous avez désormais. J'attends du sérieux de vous tous", a martelé Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, pour qui aucun choix n'a été fait au hasard, si ce n'est sur le mérite. Insistant sur la nécessité d'une administration centrale efficace et à la hauteur de sa mission, le ministre d'État a appelé chacun à faire preuve de sens du devoir au service de l'État.

Selon lui, l'animation de l'administration doit partir d'en bas vers le haut, et le mouvement doit s'étendre de l'administration centrale aux services extérieurs. Il a exhorté à plus de célérité dans le traitement des dossiers et a appelé à plus de rigueur et de professionnalisme dans des services tels que l'inspection générale et le protocole d'État.

Le respect de la hiérarchie, la prise d'initiative, la complémentarité, le travail d'équipe et le souci de bien faire le travail sont autant de points sur lesquels s'est attardé le chef de la diplomatie tchadienne, qui a en outre fait remarquer que le sérieux se trouve dans les détails.

L'immédiat à faire pour la nouvelle équipe du ministère des Affaires étrangères est l'organisation interne des différents services. Ce qui est sûr, ce que le ministre d'Etat attend de ses collaborateurs, plus d'efficacité et de réactivité pour faire rayonner un peu plus la diplomatie tchadienne à travers le monde.



