Tchad : lettre ouverte au gouvernement sur l'urgence face aux inondations

Chers Membres du Gouvernement,



Je me permets de vous adresser cette lettre ouverte pour exprimer une préoccupation croissante face à la situation des inondations qui touchent actuellement N'Djamena, ainsi que d'autres villes du pays. Ces inondations ont causé des dégâts considérables et des souffrances pour de nombreux Tchadiens.



Lors des campagnes électorales, des promesses ambitieuses ont été faites, évoquant des projets de développement pour transformer nos villes et en faire des modèles de prospérité, comme l'exemple d'Ati deviendra comme Dubaï. Aujourd'hui, alors que ces promesses résonnent encore dans nos esprits, il est crucial de les traduire en actions concrètes.



Thomas Sankara a justement souligné : « La révolution ne se fait pas seulement par des discours, mais par des actes concrets. » Cette citation est particulièrement pertinente dans notre contexte actuel. Les promesses de modernisation et de développement doivent se matérialiser par des mesures immédiates et efficaces pour faire face aux crises comme les inondations.



John F. Kennedy a dit : « La seule chose que nous devons craindre est la peur elle-même. » Il est impératif que cette peur de l’échec ne nous paralyse pas, mais nous motive plutôt à agir avec détermination pour résoudre les problèmes urgents que rencontrent nos villes.



De plus, Martin Luther King Jr. nous rappelle que « L’accomplissement de notre destinée ne dépend pas seulement de la manière dont nous nous comportons dans les moments de calme, mais aussi de la façon dont nous agissons dans les moments de crise. » C’est dans ces moments critiques que nous devons démontrer notre capacité à mettre en œuvre les réformes et les projets promis.



Nous appelons donc le gouvernement à prendre des mesures immédiates pour atténuer les effets des inondations, soutenir les populations touchées et accélérer les projets d’infrastructure nécessaires pour prévenir de telles crises à l’avenir. Il est également essentiel de continuer à avancer vers les objectifs de développement ambitieux pour transformer nos villes en véritables centres de prospérité.



Nous espérons voir des actions concrètes qui reflètent les engagements pris et apportent un soulagement réel à ceux qui en ont besoin.



Merci de votre attention à cette question urgente.



Cordialement,

Sadam Madiri Kawadi