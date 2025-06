L'artiste musicien tchadien Kaar Kaas Sonn a débuté aujourd'hui une grève de la faim pour soutenir le Dr Succès Masra, leader du parti politique Les Transformateurs. Le Dr Masra est actuellement détenu depuis 46 jours et a lui-même entamé une grève de la faim il y a six jours.





Cette initiative de Kaar Kaas Sonn vise à attirer l'attention sur la situation du Dr Masra et à faire pression pour sa libération.