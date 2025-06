Tchad : Lancement d'un atelier de formation pour les collectivités autonomes à Am-Timan

Initiée par le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, en partenariat avec le Programme d’Appui à la Bonne Gouvernance, cette formation de trois jours vise à doter les conseillers municipaux des communes d'Am-Timan, Aboudeïa et Haraze-Mangueigne des compétences indispensables à l'exercice de leur mandat.





Dans son mot d'accueil, le Maire d'Am-Timan, Monsieur Mahamat Ali Ibrahim, a salué la tenue de cet atelier. Le Chef de mission, Monsieur Idriss Hamatkreo, a souligné que les échanges permettront de mieux cerner les enjeux de la décentralisation pour un service public de proximité plus efficace.





Dans son allocution, Monsieur Maab Mara a rappelé que l'autonomie administrative et financière accordée aux collectivités territoriales doit s'exercer dans le strict respect des cadres légaux en vigueur. Il a ajouté que les représentants des communes doivent veiller au respect des textes régissant le fonctionnement des collectivités locales.