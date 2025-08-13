Tchad : L’UNFPA remet au gouvernement le rapport 2025 sur l’état de la population mondiale

La représentante de l’UNFPA, Yewande Odia, a rappelé que, depuis sa création, le Fonds des Nations unies pour la population travaille aux côtés des gouvernements, dont celui du Tchad, pour sensibiliser et plaider en faveur des questions relatives à la population et au développement. Elle a souligné que, bien que la population mondiale ait atteint 8 milliards d’habitants en novembre 2022, plusieurs pays connaissent aujourd’hui une baisse démographique préoccupante, suscitant des craintes « d’effondrement démographique ».



Au Tchad, le taux de fécondité reste l’un des plus élevés d’Afrique subsaharienne, avec une moyenne de 6,4 enfants par femme, et des disparités importantes entre les régions. Selon elle, la fécondité élevée, ainsi que la fécondité précoce chez les jeunes et les adolescents, demeurent des défis majeurs.



Après avoir reçu officiellement le rapport des mains de Yewande Odia, la représentante de la ministre déléguée auprès du ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Fatime Haram Acyl, a salué les efforts déployés pour l’élaboration de ce document. Elle a précisé que l’objectif de la Journée mondiale de la population est de renforcer la connaissance des Tchadiens sur les grossesses non intentionnelles et les défis auxquels font face les jeunes.



Elle a rappelé que cet objectif s’inscrit parfaitement dans la vision du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Selon les projections, la population mondiale pourrait atteindre 9,7 milliards d’habitants d’ici 2050. En lançant ce rapport, a-t-elle conclu, il s’agit de manifester une volonté de bâtir une société plus juste, plus résiliente et plus humaine.