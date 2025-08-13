Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : L’UNFPA remet au gouvernement le rapport 2025 sur l’état de la population mondiale


Alwihda Info | Par Adoum Michel - 13 Août 2025


Placé sous le thème « La véritable crise de la fécondité : la quête du libre arbitre en matière de procréation dans un monde en mutation », le lancement officiel du rapport, ce 13 août 2025, a réuni plusieurs personnalités, parmi lesquelles des représentants des Nations unies, des leaders d’associations et des membres du gouvernement.


Tchad : L’UNFPA remet au gouvernement le rapport 2025 sur l’état de la population mondiale
La représentante de l’UNFPA, Yewande Odia, a rappelé que, depuis sa création, le Fonds des Nations unies pour la population travaille aux côtés des gouvernements, dont celui du Tchad, pour sensibiliser et plaider en faveur des questions relatives à la population et au développement. Elle a souligné que, bien que la population mondiale ait atteint 8 milliards d’habitants en novembre 2022, plusieurs pays connaissent aujourd’hui une baisse démographique préoccupante, suscitant des craintes « d’effondrement démographique ».

Au Tchad, le taux de fécondité reste l’un des plus élevés d’Afrique subsaharienne, avec une moyenne de 6,4 enfants par femme, et des disparités importantes entre les régions. Selon elle, la fécondité élevée, ainsi que la fécondité précoce chez les jeunes et les adolescents, demeurent des défis majeurs.

Après avoir reçu officiellement le rapport des mains de Yewande Odia, la représentante de la ministre déléguée auprès du ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Fatime Haram Acyl, a salué les efforts déployés pour l’élaboration de ce document. Elle a précisé que l’objectif de la Journée mondiale de la population est de renforcer la connaissance des Tchadiens sur les grossesses non intentionnelles et les défis auxquels font face les jeunes.

Elle a rappelé que cet objectif s’inscrit parfaitement dans la vision du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Selon les projections, la population mondiale pourrait atteindre 9,7 milliards d’habitants d’ici 2050. En lançant ce rapport, a-t-elle conclu, il s’agit de manifester une volonté de bâtir une société plus juste, plus résiliente et plus humaine.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/08/2025

Tchad : lancement officiel des travaux de bitumage de la route trans-saharienne Nguigmi-Diffa

Tchad : lancement officiel des travaux de bitumage de la route trans-saharienne Nguigmi-Diffa

Tchad : à Abéché, le HCDH organise la deuxième session d'échanges sur la protection de droit de l'homme Tchad : à Abéché, le HCDH organise la deuxième session d'échanges sur la protection de droit de l'homme 13/08/2025

Populaires

Tchad : nomination d'un Coordonnateur de la Cellule d'appui au Partenariat public-privé

12/08/2025

Tchad : les conseillers provinciaux à la sécurité convoqués pour une réunion stratégique

12/08/2025

​Mali : L’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga placé en garde à vue (avocat)

12/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter