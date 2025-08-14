Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à N'Djamena, l'urgence d'agir face aux dallettes de caniveaux utilisées pour d'autres fins


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 15 Août 2025



Tchad : à N'Djamena, l'urgence d'agir face aux dallettes de caniveaux utilisées pour d'autres fins
La ville de N'Djamena fait face à un problème qui, à première vue, pourrait sembler anecdotique, mais qui révèle une problématique plus profonde : la disparition progressive et systématique des dallettes de protection des caniveaux.

Cet acte d'incivisme, loin d'être un simple larcin, pose de sérieuses questions sur la gestion du bien public et les conséquences directes sur la vie des habitants. Ces dallettes qui ont pour fonction essentielle de protéger les caniveaux, sont ramassées par certains individus pour être utilisées à d'autres fins, laissant ainsi ces voies d'écoulement à ciel ouvert.

Une situation qui illustre un manque criard de considération pour le bien commun, censé améliorer les conditions de vie de tous en prévenant les inondations, un fléau récurrent dans la capitale tchadienne. Les caniveaux, privés de leur couverture protectrice, deviennent alors des réceptacles à ciel ouvert pour toutes sortes de déchets.

La terre, les bouteilles, les plastiques et autres objets, poussés par le vent ou jetés par inadvertance, s'y accumulent, favorisant leur obstruction. Il en résulte un assainissement de la ville, entravé, un environnement insalubre et, inévitablement, des inondations plus fréquentes et plus importantes.

Face à cette situation, l'inaction n'est plus une option. Il est urgent que la mairie de N'Djamena prenne des mesures pour enrayer ce phénomène. Une collaboration étroite avec les autorités locales est indispensable pour identifier les auteurs de ces actes et les sanctionner. L'impunité ne fait qu'encourager de tels comportements, qui mettent en péril la sécurité et le bien-être de la population.

Il est donc temps de passer à l'action. Des campagnes de sensibilisation pourraient être menées pour rappeler l'importance des infrastructures publiques, et les risques liés à leur dégradation. Parallèlement, une vigilance accrue et des sanctions claires et dissuasives sont nécessaires pour mettre un terme à ces gestes qualifiés comme du barbarisme, qui entravent l'assainissement de la ville et le développement de la capitale tchadienne.

Cette situation est un rappel que la gestion des biens publics ne relève pas uniquement des autorités, mais aussi de la responsabilité de chaque citoyen.


