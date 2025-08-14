Tchad : L'ONG AL-Barka organise un atelier stratégique pour l'autonomisation des femmes et la paix





Les travaux de l’atelier, menés par trois sous-groupes thématiques, ont abouti à l'élaboration d’une feuille de route stratégique pour 2025-2030. La Coordinatrice Nationale, Mme Djohara Mahamat Moukhtar, s'est félicitée du résultat, décrivant le document comme à la fois "ambitieux et réaliste".





Cette feuille de route est alignée sur plusieurs cadres internationaux et nationaux, notamment l'Agenda Femmes, Paix et Sécurité (1325), les Objectifs de Développement Durable (ODD), ainsi que les priorités du Tchad en matière de paix, de cohésion sociale et de développement inclusif.