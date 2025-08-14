Tchad : à N’Djamena, des jeunes s'organisent pour lutter contre les inondations

Après la grosse pluie qui s’est abattue le mercredi 13 août 2025 sur la ville de Ndjamena, des jeunes vivant à Chagoua dans le 7e arrondissement et Moursal dans le 6e arrondissement, s'organisent pour aménager les rues et lutter contre les inondations.



Très tôt dans la matinée de ce jeudi 14 août, ces jeunes ont envahi les différentes rues de leurs quartiers. En file indienne, certains collectent des fonds auprès des passants et d’autres effectuent des travaux de drainage des eaux de pluies en creusant et curant des caniveaux.



Pour Mbailassem Rony, l’initiateur de cette action citoyenne, « il est inadmissible qu’un quartier comme Moursal en pleine capitale soit inondé. Chaque année nous souffrons, mais rien ne change ». Soutenu par ses concitoyens, il s’interroge sur la finalité des décisions des autorités dans la lutte contre les inondations et les fonds alloués pour cette cause.



Selon lui, « si les maires des différentes communes impliquaient réellement les jeunes dans leurs actions, ce cycle infernal allait finir il y a des années. Aucune action concrète n’a été réalisée dans ce sens jusqu’à présent », s’indigne-t-il. Ndilson Arnaud, un autre jeune soutient que, malgré leur volonté d’améliorer leur cadre de vie, ils se sentent limités dans leurs initiatives parce qu’ils ne sont pas soutenus par les autorités communales.



« Chaque année, nous les jeunes, sommes interpellés sur nos responsabilités vis-à-vis de nos communes. Mais cette lutte doit être complémentaire et collective, sans cela nous ne pouvons mettre fin à ce phénomène d’inondations récurrentes », insiste Ndilson Arnaud. Ces jeunes interpellent donc les autorités locales et communales à soutenir leurs actions afin de mettre fin à la souffrance de la population tchadienne.