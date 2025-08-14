Tchad-Niger : coopération transfrontalière entre les autorités du Kanem et de Diffa

Lors de son séjour à N'guigmi au Niger, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni et le gouverneur de la région de Diffa (Niger), le général Mamadou Ibrahim Bagadoma, ont coprésidé une rencontre stratégique à N'guigmi, en présence des membres de délégations des deux pays.



Cette réunion a permis aux deux parties de renouveler leur engagement à collaborer pour faire face aux défis communs, qui sont entre autres, l'insécurité, les conflits liés à la transhumance et le vol de bétail. Les deux responsables ont également évoqué les mécanismes conjoints de sécurité, et réaffirmé leur volonté d’agir ensemble pour le bien-être des populations frontalières.



Le général Mamadou Ibrahim Bagadoma, gouverneur de Diffa a réaffirmé l’engagement du Niger à maintenir cette dynamique positive de coopération. Il a également salué l’esprit de bon voisinage manifesté par les autorités tchadiennes. De son côté, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales entre le Tchad et le Niger, et plus particulièrement entre le Kanem et la région de Diffa.



« Nous remercions nos chefs d’État respectifs pour les orientations claires qui nous permettent d’œuvrer efficacement pour la sécurité et le bien-être de nos concitoyens », a déclaré Asseif Mahamat Assouni. La création d'un consulat à Diffa, d'un poste de contrôle à Guisney et d'une plateforme sécuritaire pour renforcer la coopération bilatérale, l'enlèvement contre rançon, l'alerte précoce relative aux vols de bétails et le contrôle rigoureux des charges de poids lourds, ont été largement évoqués.



Cette rencontre s’inscrit dans la volonté commune des deux États de bâtir un espace transfrontalier paisible, solidaire et prospère au bénéfice des populations riveraines. La signature d'un procès-verbal entre les deux délégations a mis un terme à la rencontre.