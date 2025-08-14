Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Tchad-Niger : coopération transfrontalière entre les autorités du Kanem et de Diffa


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 14 Août 2025



Tchad-Niger : coopération transfrontalière entre les autorités du Kanem et de Diffa
Lors de son séjour à N'guigmi au Niger, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni et le gouverneur de la région de Diffa (Niger), le général Mamadou Ibrahim Bagadoma, ont coprésidé une rencontre stratégique à N'guigmi, en présence des membres de délégations des deux pays.

Cette réunion a permis aux deux parties de renouveler leur engagement à collaborer pour faire face aux défis communs, qui sont entre autres, l'insécurité, les conflits liés à la transhumance et le vol de bétail. Les deux responsables ont également évoqué les mécanismes conjoints de sécurité, et réaffirmé leur volonté d’agir ensemble pour le bien-être des populations frontalières.

Le général Mamadou Ibrahim Bagadoma, gouverneur de Diffa a réaffirmé l’engagement du Niger à maintenir cette dynamique positive de coopération. Il a également salué l’esprit de bon voisinage manifesté par les autorités tchadiennes. De son côté, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Kanem a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des relations bilatérales entre le Tchad et le Niger, et plus particulièrement entre le Kanem et la région de Diffa.

« Nous remercions nos chefs d’État respectifs pour les orientations claires qui nous permettent d’œuvrer efficacement pour la sécurité et le bien-être de nos concitoyens », a déclaré Asseif Mahamat Assouni. La création d'un consulat à Diffa, d'un poste de contrôle à Guisney et d'une plateforme sécuritaire pour renforcer la coopération bilatérale, l'enlèvement contre rançon, l'alerte précoce relative aux vols de bétails et le contrôle rigoureux des charges de poids lourds, ont été largement évoqués.

Cette rencontre s’inscrit dans la volonté commune des deux États de bâtir un espace transfrontalier paisible, solidaire et prospère au bénéfice des populations riveraines. La signature d'un procès-verbal entre les deux délégations a mis un terme à la rencontre.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/08/2025

Tchad : L’UNFPA remet au gouvernement le rapport 2025 sur l’état de la population mondiale

Tchad : L’UNFPA remet au gouvernement le rapport 2025 sur l’état de la population mondiale

Tchad : l’importance de l’hygiène des mains dans la prévention du choléra Tchad : l’importance de l’hygiène des mains dans la prévention du choléra 13/08/2025

Populaires

Tchad–États-Unis : Un accord historique sur les terres rares pour la paix et la prospérité

13/08/2025

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

13/08/2025

Tchad : L’UNFPA remet au gouvernement le rapport 2025 sur l’état de la population mondiale

13/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? 04/08/2025 - Elwood Dk

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter