INTERNATIONAL

Tchad–États-Unis : Un accord historique sur les terres rares pour la paix et la prospérité


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Août 2025


Washington, DC, États-Unis – 12 août 2025 – Le U.S. Center for Diplomacy (USCD) est fier d’annoncer la conclusion du premier d’une série d’accords stratégiques, officialisant un mémorandum d’entente (MOU) avec la République du Tchad. Cet accord historique porte sur le développement des minéraux de terres rares, du pétrole et du gaz au Tchad. Il jette les bases d’une coopération pluri-décennale dans les domaines de la croissance économique, de la sécurité énergétique et de la stabilisation régionale, tout en servant de modèle à d’autres partenariats similaires à travers l’Afrique.


Le président de l’USCD, Dr Rollan Roberts, a dirigé la délégation, aux côtés de Drew Horn, PDG de Greenmet et ancien conseiller principal auprès du directeur du renseignement national, de Craig Blair, président émérite du Sénat de Virginie-Occidentale, et de Jack David Woodrum, sénateur en fonction de Virginie-Occidentale. Ensemble, ils ont travaillé en étroite collaboration avec les autorités tchadiennes pour promouvoir une vision commune de la prospérité et de la paix.

Le protocole d’accord prévoit des dispositions pour le développement éducatif et technologique et impose un engagement formel à la cessation des guerres et conflits ainsi qu’à l’arrêt de tout soutien à ceux-ci. Ces engagements s’inscrivent dans la mission de l’USCD, qui est de promouvoir une diplomatie sauvant des vies, favorisant la paix et soutenant un développement durable.

Le Dr Roberts a déclaré : « C’est une grande victoire pour les États-Unis et le Tchad. Cet accord dépasse largement la simple exploitation minière — il met fin aux conflits, sauve des vies et améliore les communautés pour les générations à venir. »

Concernant la suspension temporaire due à l’interdiction de voyager imposée par les États-Unis au Tchad, le sénateur Jack David Woodrum a précisé que les dépassements de durée de visa évoqués résultaient de décisions politiques de l’administration Biden et ne pouvaient être attribués au gouvernement tchadien, qui n’avait pas été consulté dans le processus de sélection. Il a ajouté que le Tchad n’était responsable ni des personnes autorisées à entrer, ni des procédures ayant échoué à assurer leur départ dans les délais.

Le sénateur Woodrum a souligné que la normalisation des relations en matière de visas permettrait de débloquer des opportunités économiques et de renforcer les liens diplomatiques.

« En vertu du MOU, nous posons les bases d’une paix durable, de la prospérité et d’un avenir commun fondé sur le respect mutuel et la coopération stratégique. »

Le U.S. Center for Diplomacy réaffirme son engagement à conclure des accords promouvant la stabilité mondiale, la résilience économique et une diplomatie de la paix par la prospérité.


