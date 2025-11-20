Tchad : le ministre Issaka Malloua Djamouss au Dubai Air Show 2025

Le ministre des Armées, Issaka Malloua Djamouss, accompagné de l’ambassadeur Oumar Teguen Idibei Berde, a représenté le Tchad au Dubai Air Show 2025. En marge du salon, il a été reçu par le Prince Héritier d’Abou Dhabi, Cheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed.



Avec plus de 1 500 exposants et 490 délégations de 115 pays, l’événement a permis au Tchad d’explorer de nouvelles pistes de coopération en matière de formation, de surveillance aérienne et de renforcement des capacités militaires.



Cette participation confirme la volonté du Tchad de moderniser son armée et de renforcer ses alliances stratégiques.