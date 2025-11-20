Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Tchad : le ministre Issaka Malloua Djamouss au Dubai Air Show 2025


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Novembre 2025



Tchad : le ministre Issaka Malloua Djamouss au Dubai Air Show 2025
Le ministre des Armées, Issaka Malloua Djamouss, accompagné de l’ambassadeur Oumar Teguen Idibei Berde, a représenté le Tchad au Dubai Air Show 2025. En marge du salon, il a été reçu par le Prince Héritier d’Abou Dhabi, Cheikh Khaled Bin Mohamed Bin Zayed.

Avec plus de 1 500 exposants et 490 délégations de 115 pays, l’événement a permis au Tchad d’explorer de nouvelles pistes de coopération en matière de formation, de surveillance aérienne et de renforcement des capacités militaires.

Cette participation confirme la volonté du Tchad de moderniser son armée et de renforcer ses alliances stratégiques.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/11/2025

Tchad : récolte du riz à Bongor, la technologie agricole chinoise mise à contribution

Tchad : récolte du riz à Bongor, la technologie agricole chinoise mise à contribution

Tchad : à Abéché, lancement d'un atelier sur la contribution climatique du Tchad Tchad : à Abéché, lancement d'un atelier sur la contribution climatique du Tchad 19/11/2025

Populaires

Tchad : après la Table ronde sur le PND, le président oriente le PM et les présidents des grandes Institutions

19/11/2025

Tchad : affaire des généraux à Klessoum, la demande de mise en liberté rejetée

19/11/2025

Centrafrique : un accord de paix signé à N’Djamena entre le gouvernement et le MPC

19/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides 13/11/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter