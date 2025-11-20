Alwihda Info
INTERNATIONAL

COP30 à Belém : les efforts du Mali reconnus et salués par les partenaires


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 20 Novembre 2025



Alors que la COP30 tire vers sa fin, la ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Doumbia Mariam Tangara déroule son agenda.

Ainsi, dans la journée du 18 novembre, elle a successivement eu des échanges de haut niveau avec la directrice exécutive adjointe du Fonds pour la réponse aux Pertes et Dommages, Mathilde Laurans, le chef de cabinet au Centre Global pour la Mobilité Climatique, Andrea Milan et la cheffe d’Equipe Senior au Fonds d’Adaptation, Silvia Mancini.

A l’instar des autres pays africains, le Mali trouve un intérêt particulier pour le Fonds Pertes et Préjudices. En tant que pays vulnérable en proie à des catastrophes naturelles, notamment les inondations, les chaleurs extrêmes, il pourrait en tirer le maximum de profit par l’atténuation des pertes économiques. Doumbia Mariam Tangara a indiqué, à ses interlocuteurs, que notre pays peut bénéficier du Fonds en termes d’aides à la couverture des coûts liés aux catastrophes naturelles.

Conçu pour fournir un financement rapide et accessible, sans imposer de dettes aux pays bénéficiaires, ce fonds est crucial pour notre pays, qui lutte contre des crises économiques et sécuritaires. La directrice exécutive adjointe du Fonds pour la réponse aux Pertes et Dommages a réaffirmé l’engagement du Fonds à accompagner le Mali dans le renforcement de la résilience des populations.

Quant au chef de cabinet au Centre Global pour la Mobilité Climatique, il a salué les efforts fournis par le gouvernement du Mali. C’est pourquoi, a-t-il ajouté, les projets et programmes formulés par le Mali seront accompagnés techniquement et financièrement.

Enfin, au Pavillon du Fonds d’Adaptation, la ministre chargée de l’Environnement a évoqué la problématique de l’accréditation de l’Agence de l’Environnement et du Développement durable et de l’ANICT, la mobilisation des ressources disponibles etc. Sur ces questions, Mme Silvia Mancini a rassuré avoir pris bonne note et qu’une suite diligente sera donnée à toutes ces questions soulevées par la ministre Doumbia Mariam Tangara.


