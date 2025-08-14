Tchad : inauguration d'une unité spécialisée dans la nutrition animale et la production d'engrais

Le secrétaire général de la province du Logone Occidental Allaïndangue Kladoumbaye, a présidé le 14 août 2025 à Moundou, la cérémonie d'inauguration officielle d'une nouvelle unité spécialisée dans la nutrition animale et la production d'engrais pour l'amendement des sols.



Cette initiative, mise en place par ISAGRI Corporation Tchad, vise à soutenir le développement agricole du Logone Occidental en particulier et du Tchad en général, en offrant des produits de qualité pour améliorer la fertilité des sols et la santé du cheptel.



Dans sa prise de parole, la promotrice a mis en lumière les raisons qui ont motivé cette initiative. Elle a souligné notamment que cette unité pourrait jouer un rôle crucial dans l'essor de l'agriculture et de l'élevage local, en améliorant la qualité des produits et en soutenant les agriculteurs et éleveurs dans leurs efforts.



Le secrétaire général de la province du Logone Occidental a souligné l'importance de cette initiative qui arrive à un moment crucial pour la province. Il a précisé que cette offre mérite une attention particulière, car elle répond aux besoins croissants en matière de durabilité et de productivité agricole.



Avec une capacité de production de 5 tonnes par jour, cette unité se consacre à la fabrication d'aliments destinés à la volaille, aux bovins, aux caprins, ainsi qu'à d'autres animaux d'élevage domestique. De plus, elle produit également un engrais de qualité pour la fertilisation des sols, élaboré à partir de déchets organiques.



Ce processus non seulement contribue à la durabilité environnementale, mais améliore également la qualité des sols, favorisant ainsi une agriculture responsable et productive.