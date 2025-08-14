Tchad : Lancement d’une campagne de pulvérisation intra-domiciliaire contre le paludisme à N’Djamena

La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence du secrétaire général dudit ministère et du maire de la ville de N’Djamena.



Dans son allocution, le coordonnateur du Programme national de lutte contre le paludisme, Dr Mahamat Saleh Issakha Diar, a rappelé que la campagne de pulvérisation intra-domiciliaire dans la capitale durera deux semaines. Parallèlement, une campagne de fumigation et de pulvérisation spatiale sera menée sur la même période.



« Nous lançons un appel à toute la population : ouvrez vos portes pour accueillir les volontaires et respectez scrupuleusement les précautions indiquées. L'objectif est de réduire le taux de mortalité dû au paludisme, qui continue de faire des victimes chaque jour. Pour y parvenir, nous devons mener une lutte multisectorielle et coordonnée. Nous espérons qu’un jour, dans un avenir proche, nous parlerons du paludisme au passé, au Tchad », a-t-il déclaré.



De son côté, le maire de la ville, Senoussi Hassana Abdoulaye, a souligné que le paludisme, transmis par le moustique Anopheles, reste l’une des principales causes de mortalité dans le pays, représentant 40 % des consultations médicales. Il touche particulièrement les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes.



« L’objectif est de réduire significativement la population de moustiques et le taux de prévalence du paludisme. Ce combat est à la fois sanitaire et sociétal. Il s’agit de bâtir une ville où nos enfants peuvent grandir en bonne santé, dans un environnement sain », a-t-il affirmé.



Dans son mot de lancement, le secrétaire général du ministère, Dabsou Guidaoussou, a rappelé que la pulvérisation intra-domiciliaire est une stratégie de lutte antivectorielle ayant prouvé son efficacité. Correctement appliquée, elle repousse les moustiques hors des habitations et tue ceux qui se posent sur les murs. Cette méthode complète l’usage des moustiquaires imprégnées d’insecticide, surtout dans les zones de transmission modérée du paludisme.



Avec l’appui de la Croix-Rouge du Tchad et de la Commune de N’Djamena, le ministère organise périodiquement cette opération dans la capitale. Jusqu’au 27 août 2025, des agents volontaires formés passeront de maison en maison dans les dix arrondissements de N’Djamena pour assurer la pulvérisation.



Cette opération est entièrement gratuite, les coûts étant pris en charge par l’État. L’objectif est de couvrir au moins 80 % des habitations ciblées.