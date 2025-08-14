Tchad : African Parks et l'UNABA révisent et renforcent leur accord de partenariat

Un atelier d’évaluation de l’accord de partenariat entre l’Université Adam Barka d’Abéché (UNABA) et la Réserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi (RNCE), gérée par African Parks, s’est tenu récemment.



Cette rencontre visait à actualiser et consolider les engagements mutuels autour de la recherche, de l’éducation et du développement durable. L’objectif concret de ce partenariat est de définir des projets ambitieux et porteurs, avec un accent mis sur la formation et le renforcement des capacités locales.



À ce titre, un soutien ministériel a été annoncé pour la formation de 15 chercheurs et l’équipement de 15 brodeuses, contribuant ainsi à la valorisation des savoir-faire locaux. L’atelier a également permis de mettre en avant les travaux réalisés par les étudiants et les associations partenaires, illustrant une dynamique positive et un engagement croissant en faveur du patrimoine naturel et culturel.



L’événement s’est déroulé en présence de nombreux acteurs clés : enseignants-chercheurs, responsables administratifs, techniciens et membres du tissu associatif. Les échanges ont porté sur les enjeux majeurs liés à la conservation, à la transmission des connaissances et à l’implication communautaire.



Dans son allocution, le directeur de la RNCE, Issakha Gonney Guirki, a réaffirmé son engagement à œuvrer main dans la main avec l’UNABA, dans un esprit d’ouverture, de partage et de rigueur scientifique. Il a également exprimé le souhait de faire de ce partenariat un modèle exemplaire de coopération entre une institution académique et une structure de conservation.



De son côté, le président de l’UNABA, Mahamat Ali Mustapha, a souligné la volonté de l’université de contribuer activement à l’élaboration d’un avenir durable. « Ce n’est pas seulement un texte administratif, c’est une occasion de réaffirmer notre engagement collectif », a-t-il déclaré.