TCHAD

Tchad/Royaume-Uni : le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni a présenté les copies figurées de ses lettres de créance


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Août 2025



Désignée par les autorités de son pays en remplacement de Ross Matthews, rappelé, Mme Helena Owen, nouvelle ambassadrice du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, amorce le début de sa mission en République du Tchad.

Ce jeudi 14 août 2025, la diplomate britannique a présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul.

L'entretien que le chef de la diplomatie tchadienne lui a bien voulu accorder à cette occasion a permis à la nouvelle cheffe de mission de transmettre les salutations que les autorités de son pays adressent à celles du Tchad.

Les deux personnalités ont passé en revue les fortes relations qu'entretiennent le Tchad et le Royaume-Uni, des liens d'amitié et de coopération que Mme Helena Owen promet d'œuvrer à renforcer.



