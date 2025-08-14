Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : au Sila, le délégué du gouvernement présente les résultats du séminaire sur la décentralisation


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 15 Août 2025



Tchad : au Sila, le délégué du gouvernement présente les résultats du séminaire sur la décentralisation
Le général de division Sadick Siboro Dinga, délégué général du gouvernement auprès de la province de Sila, a réuni les forces vives de la province ce vendredi 15 août à Goz-Beïda.

L'objectif de cette rencontre était de présenter les conclusions du Séminaire national sur la décentralisation, qui s'est déroulé à N'Djamena du 21 au 25 juillet 2025, sur le thème, « La décentralisation à l'ère de la cinquième République ». La rencontre a rassemblé une diversité d'acteurs, notamment des responsables administratifs et militaires, des chefs traditionnels et des chefs de quartier, dont le SGP Ali M'bodou Djibrine.

Au cours de l'événement, le résumé des travaux du séminaire, le projet de feuille de route et les recommandations qui en sont issues ont été présentés. Le DGG a souligné que la décentralisation, défendue par le chef de l'État Mahamat Idriss Deby Itno, représente une opportunité majeure qui doit être saisie pour devenir une réalité concrète.

Il a également profité de cette occasion pour appeler les participants à renforcer la cohésion sociale, la coexistence pacifique et l'unité nationale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/08/2025

Tchad/Royaume-Uni : le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni a présenté les copies figurées de ses lettres de créance

Tchad/Royaume-Uni : le nouvel ambassadeur du Royaume-Uni a présenté les copies figurées de ses lettres de créance

Tchad : l'interdiction oubliée, les plastiques « leida » continuent d'envahir N'Djamena Tchad : l'interdiction oubliée, les plastiques « leida » continuent d'envahir N'Djamena 14/08/2025

Populaires

Tchad : inauguration d'une unité spécialisée dans la nutrition animale et la production d'engrais

14/08/2025

Tchad-Niger : coopération transfrontalière entre les autorités du Kanem et de Diffa

14/08/2025

Tchad : à N’Djamena, des jeunes s'organisent pour lutter contre les inondations

14/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ? 04/08/2025 - Elwood Dk

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter