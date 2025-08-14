Tchad : au Sila, le délégué du gouvernement présente les résultats du séminaire sur la décentralisation

Le général de division Sadick Siboro Dinga, délégué général du gouvernement auprès de la province de Sila, a réuni les forces vives de la province ce vendredi 15 août à Goz-Beïda.



L'objectif de cette rencontre était de présenter les conclusions du Séminaire national sur la décentralisation, qui s'est déroulé à N'Djamena du 21 au 25 juillet 2025, sur le thème, « La décentralisation à l'ère de la cinquième République ». La rencontre a rassemblé une diversité d'acteurs, notamment des responsables administratifs et militaires, des chefs traditionnels et des chefs de quartier, dont le SGP Ali M'bodou Djibrine.



Au cours de l'événement, le résumé des travaux du séminaire, le projet de feuille de route et les recommandations qui en sont issues ont été présentés. Le DGG a souligné que la décentralisation, défendue par le chef de l'État Mahamat Idriss Deby Itno, représente une opportunité majeure qui doit être saisie pour devenir une réalité concrète.



Il a également profité de cette occasion pour appeler les participants à renforcer la cohésion sociale, la coexistence pacifique et l'unité nationale.