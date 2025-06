Royal Air Maroc étend son réseau avec quatre nouvelles destinations dont le Tchad

Cette initiative stratégique vise à renforcer la position de Casablanca en tant que hub aérien entre l’Afrique et l’Europe, tout en répondant aux besoins croissants des voyageurs marocains, africains et européens.



Les premières liaisons vers Zurich et N’Djamena seront inaugurées le 17 septembre, suivies de l’île de Sal le 18 septembre, puis de Munich à partir du 20 octobre. Chaque destination sera desservie à raison de deux vols par semaine.



Royal Air Maroc poursuit ainsi sa dynamique d’expansion, avec une promesse d’expérience client améliorée et de connectivité renforcée.