INTERNATIONAL

États-Unis : sanctions de visas contre des responsables impliqués dans le système cubain de travail forcé


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Août 2025



Le 13 août 2025, le Département d’État américain a annoncé l’imposition de restrictions de visas visant des responsables gouvernementaux africains, cubains et grenadiens, ainsi que leurs familles, pour leur implication dans le programme controversé de missions médicales internationales du régime cubain.

Selon Washington, ce dispositif consiste à « louer » des professionnels de santé cubains à d’autres pays contre des montants élevés, dont la majeure partie des recettes est captée par les autorités de La Havane.

Les États-Unis dénoncent un système qui « enrichit un régime corrompu » tout en privant la population cubaine d’un accès suffisant aux soins médicaux essentiels. Le Département d’État appelle les gouvernements concernés à rémunérer directement les médecins, et non les autorités cubaines, qualifiées de « maîtres esclavagistes ».

L’administration américaine affirme poursuivre ses efforts diplomatiques pour mettre fin à cette forme de travail forcé et promouvoir la responsabilité des acteurs qui l’alimentent. « Les États-Unis sont aux côtés du peuple cubain dans sa quête de liberté et de dignité », souligne le communiqué, en invitant toutes les nations attachées à la démocratie et aux droits humains à se joindre à cette initiative pour dénoncer les abus du régime cubain et soutenir la population.


