Tchad : L'auteur et musicien Kaar Kaas Sonn en grève de la faim en France, en solidarité avec Dr. Masra

Par cette action non violente, Kaar Kaas Sonn entend alerter l’opinion publique nationale et internationale sur ce qu’il qualifie de « dérive autoritaire » des autorités tchadiennes à la suite de l’arrestation du Dr Succès Masra.



Depuis cet événement, le pays connaît une multiplication des atteintes aux libertés fondamentales, dénoncées par de nombreuses organisations nationales et internationales de défense des droits humains : arrestations arbitraires, disparitions forcées, détentions illégales, et répression ciblée contre les voix dissidentes.



« Cette grève de la faim vise à obtenir la libération immédiate et inconditionnelle de M. Succès Masra, ainsi que celle de tous les journalistes, militants et prisonniers politiques détenus illégalement au Tchad. Les persécutions répétées à l’encontre des citoyens, activistes et intellectuels critiques du pouvoir sont contraires aux engagements du Tchad en matière de droits humains, garantis par sa propre Constitution ainsi que par les traités régionaux et internationaux auxquels le pays a souscrit », a déclaré le musicien et écrivain tchadien dans un communiqué.



Kaar Kaas Sonn mènera cette grève depuis Laval (France), convaincu que le retour à un dialogue politique inclusif et à une transition démocratique réelle constitue la seule voie vers la paix et le développement durable au Tchad.



Il appelle solennellement la communauté internationale, les organisations de défense des droits humains, les représentations diplomatiques, les Nations Unies et l’Union africaine à exercer une pression forte et cohérente sur les autorités tchadiennes afin qu’elles respectent leurs obligations internationales, mettent fin à la répression et garantissent les droits fondamentaux de tous les citoyens.