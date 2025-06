INTERNATIONAL Un nouvel indice classe les vulnérabilités de 188 pays aux chocs climatiques

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 29 Juin 2025



La Columbia Climate School identifie 65 pays de la « zone rouge » dans quatre scénarios climatiques distincts. 43 pays d'Afrique subsaharienne, huit d'Amérique latine et des Caraïbes, six d'Asie-Pacifique, six du Moyen-Orient et deux d'Europe sont les plus menacés. Avec le soutien de la Rockefeller Foundation, l'indice de vulnérabilité au financement climatique vise à combler le fossé entre l'évaluation des risques et l'allocation des fonds.









La Columbia Climate School, avec le soutien de la Rockefeller Foundation, a dévoilé un nouvel indice qui intègre les vulnérabilités des pays aux cyclones, aux inondations, à la sécheresse, aux tremblements de terre, aux conflits et autres aléas avec leur capacité — en raison de la disponibilité et de l'accès au financement — à prendre des mesures de prévention, de redressement et de reconstruction. Illustrant les scénarios d'exposition aux risques actuels et futurs de 188 nations, le tableau de bord interactif de l'indice de vulnérabilité au financement climatique (CliF) identifie les 65 nations les plus à risque, les « zones rouges », dont les deux tiers se trouvent en Afrique. L'objectif global de l'indice de vulnérabilité CliF est de promouvoir des normes d'évaluation des risques plus complètes, de cibler les ressources en fonction des différents niveaux de vulnérabilité et, enfin, de déterminer comment atteindre plus efficacement les communautés confrontées à différents types de catastrophes et de risques financiers.







« Les chocs climatiques sont de plus en plus fréquents et intenses, mais de nombreuses nations confrontées aux menaces les plus graves sont également très endettées, ce qui limite leur accès aux marchés financiers », a déclaré Jeff Schlegelmilch, Professeur associé de pratique professionnelle du climat et directeur du Centre national de préparation aux catastrophes à la Columbia Climate School. « Les modèles d'aide traditionnels basés sur le PIB par habitant ou le niveau de revenu ne tiennent pas compte des risques uniques et croissants liés à l'exposition au climat, ni de l'accès limité aux capitaux pour gérer ces risques – l'indice de vulnérabilité CliF donne une image plus réaliste du risque, y compris de l'accès au financement pour faire face aux vulnérabilités climatiques ».







Les vagues de chaleur, les inondations et autres événements extrêmes causés par le réchauffement de la planète pourraient entraîner plus de 14,5 millions de décès et 12,5 milliards de dollars de pertes économiques mondiales d'ici 2050, selon le Forum économique mondial. Le Programme des Nations unies pour l'environnement estime également que le déficit annuel de financement de l'adaptation pourrait s'élever à 387 milliards de dollars par an et, en l'absence d'investissements significatifs, la Banque mondiale calcule que le changement climatique pourrait faire basculer dans la pauvreté jusqu'à 132 millions de personnes d'ici 2030. Dans le même temps, les coûts d'emprunt élevés et l'accès limité au financement maintiennent de nombreux pays dans un cycle de réaction et de récupération en cas de catastrophe climatique, sans véritablement progresser en matière d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à ses effets.







« Alors que les gouvernements du monde entier se préparent à la quatrième conférence internationale sur le financement du développement qui se tiendra la semaine prochaine, le fossé entre les objectifs de développement et le financement nécessaire n'a jamais été aussi grand », a déclaré Eric Pelofsky, vice-président chargé de la relance économique mondiale à la Rockefeller Foundation. « L'indice de vulné rabilité CliF lance un débat important sur les données qui devraient orienter les ressources limitées vers les pays vulnérables qui sont confrontés à d'immenses défis en matière d'accès au financement. En utilisant l'indice de vulnérabilité CliF, les donateurs et les bailleurs de fonds peuvent donner la priorité au soutien des pays qui vivent potentiellement à une catastrophe près de la crise ».





Dans la même rubrique : < > Dr Nabhit Kapur : un psychologue indien travaillant sur l'eau et l'assainissement en Afrique à l'ONU AfroMedia salue la nomination de l'Ambassadeur Mohamed Idris à l'ONU Le Qatar salue la signature de l'accord de paix RDC-Rwanda à Washington Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)