TCHAD

Tchad : après sa démission, l’ex-vice-président des Transformateurs rompt le silence


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Août 2025



Quarante-huit heures après avoir annoncé son départ du poste de vice-président du parti Les Transformateurs, Dr Sitack Yombatina Béni s’est exprimé devant la presse ce 14 août 2025 pour éclairer l’opinion sur les motifs de sa décision.

L’ancien numéro deux du parti a d’abord évoqué le contexte politique marqué par l’incarcération de Masra Succès, président des Transformateurs. « Je suis convaincu que la suite dépend, premièrement, du Dieu de la justice, et du Président de la République qui est garant de l’unité et garant du corps social. (…) Une solution sera trouvée », a-t-il affirmé.

Revenant sur sa décision personnelle, Dr Béni a souligné que l’engagement politique intense au sein des Transformateurs lui avait pris « énormément de temps ». « Il est temps pour moi de me consacrer à mes travaux d’encadrement scientifique. (…) Je ne démissionne pas pour faire plaisir à X ni à Y », a-t-il insisté, coupant court à toute interprétation politicienne. L’ancien vice-président a également exprimé sa gratitude aux militants et militantes du parti pour leur soutien durant « six ans de lutte et de combat ensemble ».

Il a rappelé avoir reçu un prix de paix pour la cohésion sociale entre chrétiens et musulmans, décerné par l’Association Jeunesse anti-clivage, distinction qu’il est allé chercher en Allemagne. « Beaucoup de gens ne le savent pas parce que je n’en ai pas beaucoup parlé », a-t-il confié. Dr Sitack Yombatina Béni a assuré qu’il restait attaché aux valeurs de paix, de dialogue et de cohésion sociale, au-delà de ses fonctions politiques.


