Tchad : YALI Tchad et JOB BOOSTER lancent un programme de formation pour l’auto-emploi des jeunes

Youth Connekt Tchad, qui crée un pont entre les jeunes et les décideurs des secteurs public et privé ;

L’Agence nationale du volontariat au Tchad, qui renforce l’engagement civique et professionnel des jeunes à travers des missions utiles au développement local ;

L’initiative des 50 000 emplois, lancée le 22 juin 2022, qui vise à promouvoir l’entrepreneuriat et réduire le chômage.

Ce programme vise à encadrer les jeunes afin de les aider à se lancer dans l’entrepreneuriat, dans une optique de lutte durable contre le chômage et de renforcement de l’autonomisation économique de la jeunesse tchadienne.Présenté comme un incubateur d’idées et un levier pour bâtir un écosystème entrepreneurial solide et inclusif, ce programme d’accompagnement est destiné aux jeunes porteurs de projets. Il s’agit d’un pari sur le potentiel de la jeunesse tchadienne et d’une démarche stratégique pour l’avenir.Dans son discours, Léonard Soulgan, Directeur général de JOB BOOSTER Tchad, a souligné que ce programme n’est pas seulement une formation, mais un véritable accompagnement personnalisé. Il favorise l’insertion professionnelle, l’auto-emploi, et établit des passerelles concrètes entre les jeunes entrepreneurs et le tissu économique local.Il a précisé que 25 jeunes en phase d’idéation et 15 autres en phase d’amorçage bénéficieront d’un accompagnement ciblé pour accéder à un emploi digne et durable. En complément, Léonard Soulgan a rappelé les efforts du gouvernement tchadien pour promouvoir l’entrepreneuriat et l’engagement citoyen des jeunes à travers plusieurs initiatives :Léonard Soulgan a réaffirmé l’engagement de JOB BOOSTER Tchad, aux côtés de YALI Tchad, à offrir aux jeunes des compétences techniques et managériales, tout en développant des réseaux professionnels solides pour soutenir leurs ambitions entrepreneuriales.