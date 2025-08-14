Tchad : installation par le Premier ministre des membres de la commission nationale de pilotage du programme DDRR

Le Premier ministre, chef du Gouvernement, Amb. Allah Maye Halina a installé, ce jeudi 14 août 2025, les membres de la Commission Nationale de Pilotage du Programme de Désengagement, Dissociation, Réintégration et Réconciliation (DDRR) au Tchad.



« Le Lac doit redevenir un pôle de développement économique et un symbole de coexistence pacifique », a déclaré le chef du gouvernement, qui, à l’occasion, a également lancé un appel à une mobilisation totale des membres de ladite commission.



Composée de membres du gouvernement, de parlementaires et bien d’autres éminentes personnalités, la commission a pour mission de coordonner les projets de réinsertion, mobiliser les financements, encourager le retour des déplacés, autonomiser les femmes et les jeunes et promouvoir la culture de la paix dans la province du Lac.



En plus de la réponse sécuritaire, ce programme permettra de relancer les activités économiques et assurer une meilleure stabilité de la province.