TCHAD

Tchad : le ministre de la Sécurité publique trace la feuille de route des nouveaux conseillers à la sécurité


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 14 Août 2025



Le mercredi 13 août, dans la salle de réunion du ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, le général des Corps d’Armée Ali Ahmat Aghabache a présidé une importante rencontre avec les nouveaux conseillers à la sécurité affectés auprès des délégations générales du gouvernement dans les provinces.

Entouré de ses plus proches collaborateurs le Secrétaire général du ministère, contrôleur général Benguela Djidingua, le directeur de cabinet le commissaire divisionnaire Bakonou Jacob Vidakna, le directeur général de la Gendarmerie nationale Djido Mahamat Haggar et le directeur général de la Police nationale le contrôleur général Tougoud Digo Maïde le ministre a fixé les priorités et rappelé le sens de leur mission.

L’objectif de cette réunion est d’instaurer un canal de communication efficace, garantissant une coordination optimale et un suivi en temps réel des activités sécuritaires dans les zones de compétence respectives.

Dans son propos liminaire, le ministre a félicité les nouveaux conseillers tout en rappelant le contexte de création de ce poste stratégique, une réponse à plus d’une décennie de résultats mitigés liés à la gestion de la sécurité intérieure par des forces dites de “troisième catégorie”, générant parfois des confusions. Il a souligné que cette mission relève exclusivement des forces de sécurité intérieure, et que chaque conseiller doit en maîtriser les contours afin de produire des résultats tangibles pour l’intérêt général.

Le Ministre Ali Ahmat Aghabache a insisté sur la nécessité d’éviter tout conflit de compétences avec les délégués provinciaux de police ou les délégués généraux du gouvernement. Les conseillers devront respecter la chaîne hiérarchique dans la transmission de leurs rapports, formuler des propositions constructives, anticiper les menaces et renforcer la collaboration avec l’ensemble des services de sécurité pour une exploitation optimale des renseignements.

Enfin, le ministre a invité ses interlocuteurs à faire preuve de rigueur, de discernement et de sens du devoir afin de contribuer efficacement à la stabilité et à la quiétude dans les provinces. C’est sur ce conseil que le ministre a renvoyé ses 18 conseillers dans leurs fonctions respectives.



