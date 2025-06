Le Tchad accueille la 47e session des Comités Consultatifs Interafricains (CCI) du CAMES

Il s'agira de la troisième fois que le Tchad a l'honneur d'organiser cette rencontre d'envergure régionale, après les éditions de 2000 et 2013. Plus de 300 participants en provenance des 19 pays membres du CAMES sont attendus.

Un retour au format présentiel

Un fait marquant de cette édition est son retour au format présentiel, une première depuis juillet 2019, où la session s'était déroulée en République Centrafricaine (RCA). Le professeur Mahamat Saleh Daoussa Haggar a rappelé que les cinq dernières éditions ont été tenues en visioconférence en raison de la pandémie de Covid-19.

Rôle et objectifs des CCI

Créé en 1968, le CAMES compte aujourd'hui 19 États membres et dispose de plusieurs programmes statutaires. Deux de ces programmes sont spécifiquement dédiés à l'évaluation des carrières des enseignants-chercheurs et chercheurs : les concours d'agrégation et les Comités Consultatifs Interafricains. Le concours d'agrégation représente une voie rapide d'accession à certaines fonctions universitaires, notamment dans les disciplines de médecine, de pharmacie, de sciences politiques, de sciences économiques et de gestion.





Lors des assises des CCI, les enseignants-chercheurs et chercheurs de l'espace CAMES sont soumis à une évaluation individuelle par leurs pairs. Cette évaluation porte sur leurs compétences scientifiques et aptitudes pédagogiques, en vue de leur inscription sur les listes d'aptitude aux différentes fonctions dans l'enseignement supérieur et la recherche.

Le Président de l’Université de N’Djaména a saisi l’occasion pour inviter les participants à prendre part massivement à cet événement et à faire preuve de patriotisme.