Tchad : Le pays défend son engagement pour les droits des femmes et des enfants à Genève

Lors de cette session, le Général de brigade Ali Goukouni Issa, Point Focal UNICEF au Ministère des Armées, des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre, a affirmé que le Tchad applique rigoureusement les traités et accords liés aux droits des filles et des enfants. Il a souligné que, sous le leadership du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République, le pays met un point d'honneur à la mise en œuvre de ces engagements.





Le Général a également mis en avant l'absence d'enfants soldats parmi les forces de défense et de sécurité tchadiennes, un fait qu'il considère comme un signe positif de l'engagement du pays en matière de respect des droits de l'enfant.





En outre, il a remis à la présidente de la session, Madame Heydal El Addal, un décret de la directive présidentielle stipulant que le recrutement dans l'armée se fait uniquement à partir de l'âge de 18 ans. Cette initiative vise à renforcer la discipline et la transparence au sein des forces armées tchadiennes.





Cette déclaration a été faite au siège de l'Office des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, soulignant l'importance des discussions sur les droits des femmes, des filles et des enfants. Le Tchad continue ainsi de travailler pour promouvoir un environnement sécuritaire et respectueux des droits de tous ses citoyens.