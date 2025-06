Tchad : Le gouvernement rend hommage au Chef de canton Dar-Salim après son assassinat

La cérémonie s'est déroulée en présence du Délégué général du gouvernement dans la province, le Général Ismat Issakha Acheikh, ainsi que du Chef d'état-major général des Armées adjoint, le Général Mahamat Souleymane Ali.

Engagement pour la justice et la sécurité

Dans une déclaration solennelle, les ministres ont exprimé la compassion des plus hautes autorités de l'État et ont réaffirmé leur engagement à assurer justice et sécurité. Ils ont également annoncé l'arrestation des suspects impliqués dans le crime, tout en lançant un appel à la paix et à la cohésion au sein de la communauté.

La délégation a salué la nomination de Rakhis Mahamat Rakhis comme nouveau Chef de canton et a encouragé une collaboration renforcée avec les autorités nationales.

Rappel des faits tragiques

Mahamat Rakhis a été assassiné dans la soirée du 17 juin 2025, au village de Mirrer, situé dans la sous-préfecture d'Am-Timan rurale. Les témoins rapportent que le drame s'est produit juste après la prière du soir. Ce jour-là, le chef de canton se trouvait avec ses deux goumiers à son domicile. L'un d'eux est sorti pour répondre à un appel téléphonique provenant de son village, à environ 35 kilomètres d'Am-Timan.





À son retour, il a découvert le chef de canton et l'autre goumier gisant dans une mare de sang. Les premières informations indiquent que trois hommes armés ont fait irruption dans la maison et ouvert le feu. Touché, l'un des goumiers est décédé sur le coup, tandis que le chef de canton, atteint de quatre balles, a été évacué à l'Hôpital provincial d'Am-Timan, mais a succombé à ses blessures quelques heures plus tard.





Cet assassinat soulève des inquiétudes quant à la sécurité dans la région et réaffirme la nécessité d'un engagement collectif pour restaurer la paix.