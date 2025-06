Tragédie au Lycée Barthélémy Boganda : Le Cameroun présente ses condoléances à la RCA après l'incendie meurtrier

Suite à cette tragédie, le Président de la République du Cameroun, S.E. Paul Biya, a adressé ses sincères condoléances à son homologue centrafricain, S.E. Faustin-Archange Touadéra, ainsi qu'aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple centrafricain endeuillé.

Panique et chaos lors des épreuves du Baccalauréat

L'incendie s'est déclaré à 13h dans l'établissement scolaire du centre-ville de Bangui. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre, qui a rapidement provoqué une panique générale. Au moment de l'explosion, plus de 5300 élèves étaient en train de composer pour la deuxième journée du baccalauréat. Pris de panique face à la fumée envahissant les lieux, ils ont réagi de manière désordonnée. Certains ont rapporté avoir entendu des rumeurs d'effondrement de bâtiment, tandis que d'autres ont simplement vu la fumée se répandre, transformant la scène en un chaos indescriptible.





Face à l'ampleur de la catastrophe, le président Faustin-Archange Touadéra a décrété trois jours de deuil national en RCA.