AFRIQUE
Cameroun : Un homme retrouvé noyé à Maroua
Alwihda Info | Par Peter Kum - 17 Août 2025
Les sapeurs-pompiers de la 401ᵉ Compagnie d'Incendie de Maroua ont repêché ce samedi 16 août 2025 le corps d'un homme noyé dans un mayo (lit de rivière asséché ou temporairement inondé) au quartier de Kongola.
Il s'agit d'un homme d'environ 25 ans, dont la noyade remontait à trois jours. Son corps, en état de décomposition, a été remis à la gendarmerie pour les procédures d'usage. Les secours ont présenté leurs condoléances à la famille de la victime.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
