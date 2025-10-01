Ladite cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives, militaires, des diplomates accrédités au Tchad, ainsi que des invités de marques.



Dans un discours solennel teinté d'espoir, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Wang Xining, a rappelé qu'au cours des 76 années écoulées, sous la direction du Parti communiste chinois (PCC), le peuple chinois a fait preuve de persévérance, de ténacité et détermination, tout en faisant des avancés remarquables tant sur le plan du développement économique que sur le plan du progrès social.



Construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité

Citant le propos tenu par le président Xi Jinping, lors de la commémoration de la 80ème anniversaire de victoire de la guerre antifasciste, Wang Xining a indiqué que : " le peuple chinois se tient fermement au bon côté de l'histoire et du progrès de la civilisation humaine, persistant dans la voix du développement pacifique, et œuvrant main dans la main avec tous les peuples à la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité ".



L'unicité du sud-global

Suivant l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la civilisation mondiale, l'initiative pour la sécurité mondiale, et l'initiative pour la civilisation mondiale, Wang Xining a souligné que le président Xi Jinping a également proposé l'initiative pour la gouvernance mondiale, qui a reçu un large soutien, notamment celui du sud-global, offrant ainsi une nouvelle voie pratique vers la construction d'un monde meilleur, qui vise à enrichir la connotation théorique de la communauté d'avenir partagé pour l'humanité.



Avertissement contre toute désintégration de la Chine

En conclusion, Wang Xining a averti que la résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et la guerre mondiale antifasciste, ainsi que le recouvrement du Taïwan, ce sont des éléments qui contribuent à l'édification d'un pays puissant et au grand renouveau de la nation, à travers la modernisation à la chinoise.