INTERNATIONAL

Huawei publie un rapport sur l’indice mondial de numérisation et d’intelligence pour le secteur de l’énergie


Alwihda Info | Par Alwihda - 2 Octobre 2025


Lors du sommet mondial sur l'énergie électrique organisé par Huawei dans le cadre du salon HUAWEI CONNECT 2025, Huawei a publié le rapport sur l'indice mondial de numérisation et d'intelligence (IMNI) pour le secteur de l'énergie. L'objectif de ce rapport est de fournir des outils d'évaluation quantitative et des orientations stratégiques pour la construction des futurs systèmes électriques aux entreprises d'électricité mondiales qui passent au numérique.


David Sun, PDG de la division Digitalisation de l’énergie électrique de Huawei

Jo Cops, président de la Commission électrotechnique internationale (CEI), a déclaré dans son discours d'ouverture qu'avec l'adoption généralisée des systèmes photovoltaïques, des bornes de recharge pour véhicules électriques et des micro-réseaux, la surveillance opérationnelle en temps réel des réseaux basse tension est essentielle pour garantir la stabilité des systèmes électriques.

David Sun, PDG de la division Digitalisation de l'énergie électrique de Huawei, a souligné dans son discours que la numérisation et l'intelligence ont une importance cruciale pour faire face aux incertitudes du futur système électrique. L'IA est passée du statut d'« outil d'efficacité » à celui d'« élément essentiel à la survie ».

Poussé par l'architecture cible du réseau de communication et guidé par les principes « réseau principal intelligent et robuste, intégration moyenne tension, transparence basse tension, haute vitesse et sécurité, et intégration espace-sol », Huawei a établi un système technique multicouche basé sur « des applications scénaristiques + la synergie cloud-pipe-edge-device ». L'objectif de ce système est de fournir aux entreprises d'électricité des solutions intelligentes couvrant tous les scénarios de production, de transport, de distribution et de consommation d'électricité, afin qu'elles puissent réaliser leur transformation numérique et leur développement durable.


