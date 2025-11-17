Ankara : l’Ambassade du Tchad met en garde contre les migrations irrégulières de ressortissants tchadiens en Turquie







Selon le communiqué signé par Maître Adoum Dangat Nokour Guet, Ambassadeur du Tchad auprès de la République de Türkiye, ces pratiques illégales exposent leurs auteurs à des interpellations, détentions administratives et expulsions, conformément aux lois turques.







L’Ambassade rappelle fermement que tout ressortissant tchadien doit respecter scrupuleusement la législation turque, notamment en matière de séjour et de circulation. Elle met en garde contre le recours aux filières clandestines et aux réseaux de passeurs, soulignant les risques graves encourus : arrestations, pertes financières, atteintes à l’intégrité physique, voire décès.







Le communiqué encourage les étudiants et ressortissants réguliers à veiller à la conformité et au renouvellement de leurs documents de séjour, et à se rapprocher des services consulaires pour toute information utile.







L’Ambassade rappelle également que la législation turque interdit aux étudiants étrangers toute activité professionnelle. Tout contrevenant s’expose à des sanctions sévères, notamment l’annulation du titre de séjour, la détention administrative et l’expulsion définitive vers le pays d’origine.







Tout en réaffirmant son engagement à assister les ressortissants en difficulté dans le cadre des conventions internationales, l’Ambassade précise qu’elle ne saurait interférer dans les procédures judiciaires ou administratives légitimes des autorités turques.







Enfin, la représentation diplomatique tchadienne appelle les familles restées au pays à ne pas encourager les départs irréguliers, lesquels mettent en péril la vie des citoyens tchadiens et portent atteinte à l’image du pays ainsi qu’aux relations bilatérales entre N’Djamena et Ankara.







L’Ambassade de la République du Tchad en Türkiye réaffirme sa volonté de travailler en étroite collaboration avec les autorités turques et les associations de la diaspora pour garantir un cadre sécurisé et propice à l’épanouissement de la communauté tchadienne.