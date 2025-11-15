Alwihda Info
INTERNATIONAL

Mali : Le Ministre DIOP réaffirme son soutien à la cause palestinienne et aux principes de souveraineté


Alwihda Info | Par - 16 Novembre 2025


À l’invitation de Son Excellence Monsieur Hassan Balawi, Ambassadeur de l’État de Palestine, Son Excellence Monsieur Abdoulaye Diop, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, a pris part, le samedi 15 novembre 2025, à la célébration du 37e anniversaire de la Déclaration de l’indépendance de l’État de Palestine.


Mali : Le Ministre DIOP réaffirme son soutien à la cause palestinienne et aux principes de souveraineté
 

Pour le Ministre Diop, la tenue de cette cérémonie au Mémorial Modibo Keïta est une suite logique de l’histoire. Ce lieu rappelle éloquemment la lutte héroïque de nos pères de l’indépendance, qui ont fondé la souveraineté de notre pays et ont établi la position constante du Mali en soutien à la cause palestinienne.

 

Lors de cette célébration, le Ministre Diop a, au nom des plus hautes Autorités du Mali, transmis les félicitations et les vœux de prospérité à Son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, Président de l’État de Palestine, ainsi qu’au Gouvernement et au Peuple palestiniens.

 

Évoquant les souffrances endurées par le peuple palestinien, notamment à Gaza, il a exprimé le soutien indéfectible du Mali au peuple palestinien ainsi qu’à l’initiative consacrant un État palestinien viable au côté de l’État d’Israël, en paix et en sécurité.

 

Le Ministre Diop et l’Ambassadeur palestinien se sont félicités de la qualité des relations bilatérales, basées sur la fraternité, l’amitié, la solidarité et une coopération en pleine croissance dans les domaines économique, scientifique et culturel entre les deux pays.

 

S'agissant de la situation actuelle, le Chef de la diplomatie malienne a souligné les efforts importants du Gouvernement sur les plans sécuritaire et économique pour faire face aux défis contemporains. Il a conclu en réitérant que le Mali reste ouvert à toutes collaborations qui obéissent aux principes désormais incarnés par le respect de la souveraineté de notre pays, de ses choix de partenariat et des intérêts des Maliens.

