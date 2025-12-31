Alwihda Info
INTERNATIONAL

L'OCI réitère son soutien à la légitimité yéménite et à la sécurité et la stabilité de la région


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 31 Décembre 2025



Le secrétaire général de l'Organisation de Coopération Islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, a réaffirmé la position constante et de principe de l'Organisation en faveur de la République du Yémen, de sa souveraineté, de son unité et de l'intégrité de son territoire, ainsi que son rejet catégorique de toute action ou tentative visant à porter atteinte à l'unité du Yémen ou à compromettre sa légitimité constitutionnelle et ses institutions nationales, à la lumière des récents développements sur la scène yéménite.

Le secrétaire général a réitéré le soutien total de l'Organisation à la légitimité yéménite, représentée par le président du Conseil de direction présidentiel et son gouvernement internationalement reconnu. Il a souligné l'importance de préserver et de consolider les institutions nationales, afin de contribuer à la réalisation des aspirations du peuple yéménite en matière de sécurité, de stabilité et de développement.

À cet égard, le secrétaire général a condamné toute action ou pratique émanant du Conseil de transition du Sud, car elle constitue une menace directe pour l'unité du Yémen, sape les efforts de paix et prolonge le conflit, affirmant que toute atteinte à la sécurité et à la stabilité du Yémen porte atteinte à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans la région.

Le secrétaire général a également salué l'annonce du retrait des forces émiraties du Yémen, y voyant une mesure constructive susceptible de soutenir les efforts visant à apaiser les tensions, à réduire l'escalade et à mettre fin à l’effusion de sang du peuple yéménite.

Le secrétaire général de l'Organisation a souligné que la sécurité du Royaume d’Arabie saoudite, Qibla des musulmans et terre des Deux Lieux Saints de l’Islam, ainsi que l'intégrité de son territoire et sa souveraineté, constituent une ligne rouge à ne pas franchir, et que toute menace à sa sécurité constitue une menace directe à celle de la région et de l'ensemble du monde islamique, affirmant la solidarité totale de l'Organisation avec le Royaume d’Arabie saoudite dans toutes les mesures et actions qu'il entreprend pour protéger sa sécurité nationale.

Le secrétaire général a souligné l'importance de continuer à soutenir les efforts politiques et diplomatiques visant à parvenir à une solution politique globale et durable à la crise yéménite.

Il a appelé toutes les parties yéménites à respecter la légalité, à renoncer à la violence et à privilégier le dialogue et l’intérêt supérieur du Yémen et de son peuple, afin de contribuer à la sécurité, à la stabilité et au développement, ainsi qu’à la préservation de l’unité, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Yémen.


