Le Tchad, première destination des exportations informelles camerounaises en 2024 avec 108,8 milliards FCFA

Selon les données de l’Institut national de la statistique du Cameroun (INS) sur le commerce transfrontalier informel en 2024, le Tchad s’impose comme la première destination des exportations camerounaises, absorbant 50,6 % des flux, soit 108,8 milliards de FCFA.



Cette position dominante s’explique principalement par la situation géographique du pays, enclavé et fortement dépendant des approvisionnements extérieurs. Les produits les plus exportés vers ce marché restent la farine de blé (17,5 %), le riz décortiqué (14,2 %), les savons et détergents (11,4 %) ainsi que le bois de chauffage (8,0 %).



La farine de blé conserve son statut de produit phare, malgré un léger recul par rapport à 2023. Le riz et les savons confirment leur importance en raison de leur rôle central dans la consommation quotidienne. Quant au bois de chauffage, il reste significatif avec 8,0 %, bien que sa part affiche un repli.



Au-delà de ces produits traditionnels, l’INS note une émergence de nouvelles catégories d’exportations, notamment les tourteaux et les briques, en forte progression. « Cette émergence de nouveaux produits pourrait traduire une mutation progressive de la structure des échanges, au gré des besoins spécifiques du marché tchadien », souligne le rapport.



Dans l’ensemble, les exportations informelles du Cameroun vers ses pays voisins se sont établies à 214,98 milliards de FCFA en 2024. Elles reposent essentiellement sur une vingtaine de produits agricoles, agroalimentaires et manufacturés, qui concentrent 80,6 % de la valeur totale.



Parmi les plus significatifs figurent le cacao en fèves (19,3 %), la farine de blé (9,2 %), le riz décortiqué (8,8 %) et les savons et détergents (6,5 %), confirmant la place prépondérante de ces biens de consommation courante dans les échanges transfrontaliers.