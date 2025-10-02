Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Le Tchad, première destination des exportations informelles camerounaises en 2024 avec 108,8 milliards FCFA


Alwihda Info | Par Investir au Cameroun - 2 Octobre 2025



Le Tchad, première destination des exportations informelles camerounaises en 2024 avec 108,8 milliards FCFA
Selon les données de l’Institut national de la statistique du Cameroun (INS) sur le commerce transfrontalier informel en 2024, le Tchad s’impose comme la première destination des exportations camerounaises, absorbant 50,6 % des flux, soit 108,8 milliards de FCFA.

Cette position dominante s’explique principalement par la situation géographique du pays, enclavé et fortement dépendant des approvisionnements extérieurs. Les produits les plus exportés vers ce marché restent la farine de blé (17,5 %), le riz décortiqué (14,2 %), les savons et détergents (11,4 %) ainsi que le bois de chauffage (8,0 %).

La farine de blé conserve son statut de produit phare, malgré un léger recul par rapport à 2023. Le riz et les savons confirment leur importance en raison de leur rôle central dans la consommation quotidienne. Quant au bois de chauffage, il reste significatif avec 8,0 %, bien que sa part affiche un repli.

Au-delà de ces produits traditionnels, l’INS note une émergence de nouvelles catégories d’exportations, notamment les tourteaux et les briques, en forte progression. « Cette émergence de nouveaux produits pourrait traduire une mutation progressive de la structure des échanges, au gré des besoins spécifiques du marché tchadien », souligne le rapport.

Dans l’ensemble, les exportations informelles du Cameroun vers ses pays voisins se sont établies à 214,98 milliards de FCFA en 2024. Elles reposent essentiellement sur une vingtaine de produits agricoles, agroalimentaires et manufacturés, qui concentrent 80,6 % de la valeur totale.

Parmi les plus significatifs figurent le cacao en fèves (19,3 %), la farine de blé (9,2 %), le riz décortiqué (8,8 %) et les savons et détergents (6,5 %), confirmant la place prépondérante de ces biens de consommation courante dans les échanges transfrontaliers.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/10/2025

Tchad : l’Algérie offre 150 bourses d’études au titre de l'année académique 2025-2026

Tchad : l’Algérie offre 150 bourses d’études au titre de l'année académique 2025-2026

Tchad : à N’Djamena, un jeune homme mis en cause pour abus sur une mineure de 16 ans Tchad : à N’Djamena, un jeune homme mis en cause pour abus sur une mineure de 16 ans 01/10/2025

Populaires

Tchad : l'ambassade de Chine a célébré le 76ème anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine

02/10/2025

Tchad : l’Algérie offre 150 bourses d’études au titre de l'année académique 2025-2026

01/10/2025

Tchad : à N’Djamena, un jeune homme mis en cause pour abus sur une mineure de 16 ans

01/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter