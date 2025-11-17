Gabon : La police de proximité de Libreville renforcée par une dotation en VTT

Cette dotation a été officialisée sur le site emblématique de la Baie des Rois. Elle vient appuyer le travail du poste de police déjà en place, chargé de la surveillance de cette zone en pleine transformation et très fréquentée, où la construction d'un nouveau commissariat est par ailleurs projetée.









Cérémonie et Partenariat

La cérémonie a été présidée par l'Attaché de Sécurité Intérieure français et le Préfet de police adjoint de Libreville. Elle a réuni de nombreuses personnalités engagées dans les domaines suivants :



L'aménagement urbain.

La sécurité publique.

La protection du littoral.





Cette initiative représente un pas concret vers le renforcement de la sécurité, l'amélioration de la mobilité des équipes de police dans les zones piétonnes, et le resserrement du lien entre la Police et la Population.

