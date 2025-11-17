Alwihda Info
AFRIQUE

Gabon : La police de proximité de Libreville renforcée par une dotation en VTT


Alwihda Info | Par - 17 Novembre 2025


Le 13 novembre 2025, le Service de Sécurité Intérieure de Libreville a procédé à la remise de cinq Vélos Tout Terrain (VTT) entièrement équipés aux Forces de Police Nationale (FPN) du Gabon, marquant un soutien concret au développement de la police de proximité.


Gabon : La police de proximité de Libreville renforcée par une dotation en VTT


 

Cette dotation a été officialisée sur le site emblématique de la Baie des Rois. Elle vient appuyer le travail du poste de police déjà en place, chargé de la surveillance de cette zone en pleine transformation et très fréquentée, où la construction d'un nouveau commissariat est par ailleurs projetée.

 


Cérémonie et Partenariat

 

La cérémonie a été présidée par l'Attaché de Sécurité Intérieure français et le Préfet de police adjoint de Libreville. Elle a réuni de nombreuses personnalités engagées dans les domaines suivants :

  • L'aménagement urbain.

  • La sécurité publique.

  • La protection du littoral.



Cette initiative représente un pas concret vers le renforcement de la sécurité, l'amélioration de la mobilité des équipes de police dans les zones piétonnes, et le resserrement du lien entre la Police et la Population.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


