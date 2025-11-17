Alwihda Info
AFRIQUE

Gabon : Le Président Oligui Nguema inaugure le Lycée Militaire d’Akanda et une nouvelle station Gab’Oil


Par - 17 Novembre 2025


Le Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, a inauguré ce 17 novembre 2025 le Lycée Militaire de l’Excellence d’Akanda. Cet établissement moderne de 900 places est destiné à promouvoir la discipline, l’excellence académique et la formation citoyenne.


Le Chef de l’État a également procédé à l’ouverture officielle de la station-service Gab’Oil de Marseille 2, nouvelle étape dans l’extension du réseau énergétique national visant à améliorer l’approvisionnement des zones d’Akanda et du Cap Estérias.

