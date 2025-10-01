Tchad : l’Algérie offre 150 bourses d’études au titre de l'année académique 2025-2026

Le directeur général du Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) porte à la connaissance des bacheliers des séries scientifiques (C, D, E), session de juin 2025, désireux de poursuivre leurs études supérieures dans les universités publiques algériennes, que la République Algérienne Démocratique et Populaire offre cent cinquante (150) bourses d'études au titre de l'année académique 2025-2026.



C’est dans le cadre de la coopération bilatérale entre le ministère tchadien de l’Enseignement supérieur et son homologue algérien.



En ce qui concerne les conditions d'éligibilité, il faut : avoir obtenu une moyenne générale au baccalauréat supérieure ou égale à 12/20 : avoir une moyenne supérieure ou égale à 10/20 dans les matières de base (Mathématiques, Physique- Chimie et Biologie) ; être âgé(e) de 18 à 23 ans. Les dossiers complets doivent être déposés au CNOU (Avenue Sahoulba Gontchomé, Klémaï) au plus tard le samedi 04 octobre 2024 à 12h00.



Les pièces à fournir comprennent : une demande de bourse ; une copie du diplôme du Bac ; le relevé de notes du baccalauréat : un certificat de nationalité ou un extrait d'acte de naissance ; un certificat médical ; une photocopie du passeport ; une photo d'identité récente. La langue d'enseignement est le français et/ou l'anglais.