Tchad : L'Union Européenne et la Police Nationale scellent une nouvelle étape vers une protection citoyenne durable

Plus de soixante-dix sous-officiers et agents issus de différentes unités opérationnelles ont bénéficié de cette session intensive. Parmi eux, les forces de l’Unité d’Intervention Rapide (UIR), de l’Unité d’Intervention Spéciale (UIS), ainsi que d'autres forces de sécurité intérieure. La participation de dix femmes policières a également été saluée, symbole d’un engagement clair en faveur de l’inclusion et du renforcement de leur rôle dans les missions de sûreté nationale.
Encadrés par des experts spécialisés de la Police Orange, les participants ont été formés aux techniques essentielles à l’exercice moderne du maintien de l’ordre. « C'est une formation professionnelle cruciale », a notamment déclaré le formateur David Costa.
Présidant la cérémonie de clôture, le Commissaire Élié Bidom, responsable du Commissariat de Police Nationale n°2, a salué cette coopération entre l’Union Européenne et la Police Nationale Tchadienne. Il a souligné l’importance de ce partenariat dans la montée en compétence des forces de sécurité et a exhorté les participants à mettre en pratique les connaissances acquises au cours de cette session.
Cette initiative témoigne, une fois de plus, de l’engagement constant de l’Union Européenne aux côtés du Tchad, afin de consolider l’État de droit et d’offrir aux citoyens un environnement plus sûr et durable.