Tchad : L'Union Européenne et la Police Nationale scellent une nouvelle étape vers une protection citoyenne durable

Plus de soixante-dix sous-officiers et agents issus de différentes unités opérationnelles ont bénéficié de cette session intensive. Parmi eux, les forces de l’Unité d’Intervention Rapide (UIR), de l’Unité d’Intervention Spéciale (UIS), ainsi que d'autres forces de sécurité intérieure. La participation de dix femmes policières a également été saluée, symbole d’un engagement clair en faveur de l’inclusion et du renforcement de leur rôle dans les missions de sûreté nationale.









Encadrés par des experts spécialisés de la Police Orange, les participants ont été formés aux techniques essentielles à l’exercice moderne du maintien de l’ordre. « C'est une formation professionnelle cruciale », a notamment déclaré le formateur David Costa.

