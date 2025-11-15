Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Travaux d’entretien achevés sur le pont à double voie après l’accident du gros porteur


Alwihda Info | Par - 16 Novembre 2025


Le Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier démontre une nouvelle fois son engagement constant pour la sécurité routière et la préservation du patrimoine national.


Tchad : Travaux d'entretien achevés sur le pont à double voie après l'accident du gros porteur


 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Département, par l'intermédiaire de sa Direction Générale de la Sauvegarde et de l’Entretien Routier, a mobilisé ses équipes pour des travaux d’entretien urgents sur le pont à double voie, suite à l’accident d’un gros porteur qui a percuté la barrière de sécurité avant de chuter dans le fleuve Chari.

 

Les équipes techniques sont intervenues dans les meilleurs délais pour remplacer les glissières de sécurité (BN4) endommagées. Cette action rapide et professionnelle illustre la capacité du Ministère à agir efficacement face aux situations d’urgence, tout en assurant la protection des usagers et la pérennité des infrastructures.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


