Tchad : Travaux d’entretien achevés sur le pont à double voie après l’accident du gros porteur

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Département, par l'intermédiaire de sa Direction Générale de la Sauvegarde et de l’Entretien Routier, a mobilisé ses équipes pour des travaux d’entretien urgents sur le pont à double voie, suite à l’accident d’un gros porteur qui a percuté la barrière de sécurité avant de chuter dans le fleuve Chari.







Les équipes techniques sont intervenues dans les meilleurs délais pour remplacer les glissières de sécurité (BN4) endommagées. Cette action rapide et professionnelle illustre la capacité du Ministère à agir efficacement face aux situations d’urgence, tout en assurant la protection des usagers et la pérennité des infrastructures.

