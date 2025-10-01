Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Le Niger muscle son ciel avec le drone de combat turc Aksungur


Alwihda Info | Par - 2 Octobre 2025


Le Niger franchit une étape significative vers le renforcement de sa souveraineté sécuritaire. L'armée a officiellement présenté le drone turc de moyenne altitude et longue endurance (MALE) Aksungur, dont l’acquisition avait été annoncée en avril dernier. L'appareil a été dévoilé lors de la visite du Ministre d’État, Ministre de la Défense Nationale, le Général Salifou Mody, à la base aérienne 101.


Le Niger muscle son ciel avec le drone de combat turc Aksungur



 

L'Aksungur : un atout majeur pour la surveillance et l'attaque

 
Évalué à 12 milliards de FCFA (environ 20 millions de dollars) et pesant trois tonnes, l'Aksungur est un fleuron de l'industrie de défense turque conçu pour des missions polyvalentes de surveillance et d’attaque.

 
Caractéristique Performance Impact stratégique
Endurance 40 heures de vol sans interruption Surveillance prolongée du vaste territoire.
Capacité d'emport Jusqu'à 750 kg d'armement Compatible avec des bombes à guidage laser, missiles antichars, et roquettes.
Dimensions 12 m de long, 24 m d'envergure Envergure rivalisant avec des avions pilotés, assurant une portée accrue.
Motorisation Deux moteurs diesel PD170 turbocompressés Fiabilité et performance en haute altitude.


L'Aksungur surpasse le Bayraktar TB2 déjà en service au Niger, rivalisant avec l'Akinci, un autre drone de combat lourd acquis par des pays voisins. Le Niger a déjà formé douze militaires en Turquie pour assurer sa mise en œuvre rapide.

Avec cette acquisition, le Niger rejoint le Mali et le Burkina Faso, qui ont également renforcé leur arsenal avec des drones avancés, soulignant la consolidation des capacités de l'Alliance des États du Sahel (AES) dans la lutte contre le terrorisme.
 

Vers l'autonomie technologique et la production locale

 
L'introduction de l'Aksungur s'inscrit dans un bilan d'opérations militaires menées du 21 au 27 septembre, où l'escadron de drones opérationnel à la base aérienne 101 a déjà totalisé plus de 10 000 heures de vol depuis 2023.

 
Simultanément, le Général Salifou Mody a visité le centre de recherche et de développement aéronautique récemment créé, marquant une volonté d'accroître l'autonomie du Niger.

 
Deux prototypes de drones tactiques de reconnaissance et d’attaque développés localement y ont été dévoilés, signalant une étape concrète vers une souveraineté technologique et la production autonome de matériel militaire.
 

Fonctionnalités avancées pour des missions complexes

 
L'Aksungur est équipé de systèmes sophistiqués :
  • Observation : Une boule électro-optique peut embarquer des caméras TV HD et IR thermiques, un télémètre laser et un désignateur de cible.
  • Communication : Liaison de données cryptée et double sauvegarde, avec contrôle au-delà de la portée visuelle via un système de relais par satellite. Des modes "retour à la maison" et "atterrissage d'urgence" sont prévus en cas de perte de liaison.
  • Polyvalence des missions : Il peut intégrer un radar à synthèse d'ouverture (SAR) pour les missions d’observation et d’attaque au sol. Pour les missions de renseignement (ELINT et SIGINT) ou de patrouille maritime (MP), des équipements spécialisés (nacelles, perche MAD) peuvent être ajoutés.
L'armement proposé sur ses six points d'emport est polyvalent, permettant l'utilisation de munitions et systèmes d'armes habituellement employés par des avions de combat.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/10/2025

Tchad : la rentrée scolaire 2025-2026 lancée à Djara

Tchad : la rentrée scolaire 2025-2026 lancée à Djara

Tchad : la rentrée scolaire 2025-2026 lancée au Barh El Gazel Tchad : la rentrée scolaire 2025-2026 lancée au Barh El Gazel 01/10/2025

Populaires

Tchad : l'ambassade de Chine a célébré le 76ème anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine

02/10/2025

Tchad : l’Algérie offre 150 bourses d’études au titre de l'année académique 2025-2026

01/10/2025

Tchad : à N’Djamena, un jeune homme mis en cause pour abus sur une mineure de 16 ans

01/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter