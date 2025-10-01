Le Niger muscle son ciel avec le drone de combat turc Aksungur

L'Aksungur : un atout majeur pour la surveillance et l'attaque

Caractéristique Performance Impact stratégique Endurance 40 heures de vol sans interruption Surveillance prolongée du vaste territoire. Capacité d'emport Jusqu'à 750 kg d'armement Compatible avec des bombes à guidage laser, missiles antichars, et roquettes. Dimensions 12 m de long, 24 m d'envergure Envergure rivalisant avec des avions pilotés, assurant une portée accrue. Motorisation Deux moteurs diesel PD170 turbocompressés Fiabilité et performance en haute altitude.

Vers l'autonomie technologique et la production locale

Fonctionnalités avancées pour des missions complexes

Observation : Une boule électro-optique peut embarquer des caméras TV HD et IR thermiques, un télémètre laser et un désignateur de cible.

Une boule électro-optique peut embarquer des caméras TV HD et IR thermiques, un télémètre laser et un désignateur de cible. Communication : Liaison de données cryptée et double sauvegarde, avec contrôle au-delà de la portée visuelle via un système de relais par satellite. Des modes "retour à la maison" et "atterrissage d'urgence" sont prévus en cas de perte de liaison.

Liaison de données cryptée et double sauvegarde, avec contrôle au-delà de la portée visuelle via un système de relais par satellite. Des modes "retour à la maison" et "atterrissage d'urgence" sont prévus en cas de perte de liaison. Polyvalence des missions : Il peut intégrer un radar à synthèse d'ouverture (SAR) pour les missions d’observation et d’attaque au sol. Pour les missions de renseignement (ELINT et SIGINT) ou de patrouille maritime (MP), des équipements spécialisés (nacelles, perche MAD) peuvent être ajoutés.

Évalué à(environ 20 millions de dollars) et pesant trois tonnes, l'Aksungur est un fleuron de l'industrie de défense turque conçu pour des missions polyvalentes de surveillance et d’attaque.Avec cette acquisition, le Niger rejoint le Mali et le Burkina Faso, qui ont également renforcé leur arsenal avec des drones avancés, soulignant la consolidation des capacités de l'Alliance des États du Sahel (AES) dans la lutte contre le terrorisme.L'introduction de l'Aksungur s'inscrit dans un bilan d'opérations militaires menées du 21 au 27 septembre, où l'escadron de drones opérationnel à la base aérienne 101 a déjà totalisé plus de 10 000 heures de vol depuis 2023.Simultanément, le Général Salifou Mody a visité le centre de recherche et de développement aéronautique récemment créé, marquant une volonté d'accroître l'autonomie du Niger.Deux prototypes de drones tactiques de reconnaissance et d’attaque développés localement y ont été dévoilés, signalant une étape concrète vers une souveraineté technologique et la production autonome de matériel militaire.L'Aksungur est équipé de systèmes sophistiqués :L'armement proposé sur ses six points d'emport est polyvalent, permettant l'utilisation de munitions et systèmes d'armes habituellement employés par des avions de combat.