Burkina - Désenclavement : Le bitume arrive à Barsalogho, une promesse présidentielle tenue

Le constat effectué ce jeudi 8 janvier 2026 sur le terrain est sans équivoque : la poussière des pistes cède la place au goudron. Sous la supervision de la brigade Faso Mêbo, le Génie militaire et les équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour livrer une infrastructure aux standards de durabilité élevés.
Une expertise militaire et civile conjuguée
La force de ce chantier réside dans son modèle d'exécution. L'Initiative présidentielle Faso Mêbo (qui signifie "Bâtir la patrie") mobilise des ressources internes pour garantir rapidité et efficacité :
-
Préparation : Le Génie militaire a assuré le terrassement, phase critique en zone de défi sécuritaire.
-
Mise en œuvre : La brigade Faso Mêbo des Koulsé déploie actuellement la couche de roulement (goudronnage).
-
Fiche technique : Une emprise de 9 mètres de large, permettant une fluidité de trafic tant pour les civils que pour les convois logistiques.
Un levier pour la sécurité et l'économie
Pour le Commandant Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ, coordonnateur de l'initiative, ce projet est une arme de développement :
-
Réactivité sécuritaire : Une route bitumée permet des déplacements plus rapides des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).
-
Relance économique : Barsalogho, autrefois carrefour commercial de la région, pourra à nouveau évacuer ses produits et recevoir des approvisionnements à moindre coût.
-
Lien Social : Le soutien des populations locales et la satisfaction du Chef traditionnel, Naaba Giguemdé, témoignent de la restauration de la confiance entre la base et le sommet de l'État.
Le modèle Faso Mêbo comme moteur souverain
Le bitumage de cet axe est la preuve que le Burkina Faso développe ses propres mécanismes de construction d'infrastructures lourdes dans des contextes complexes. En transformant Barsalogho, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ envoie un signal fort : aucun centimètre du territoire ne sera laissé à l'abandon, et le développement marchera de pair avec la reconquête du territoire.