Burkina - Désenclavement : Le bitume arrive à Barsalogho, une promesse présidentielle tenue

Le constat effectué ce jeudi 8 janvier 2026 sur le terrain est sans équivoque : la poussière des pistes cède la place au goudron. Sous la supervision de la brigade Faso Mêbo, le Génie militaire et les équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour livrer une infrastructure aux standards de durabilité élevés.









Une expertise militaire et civile conjuguée



La force de ce chantier réside dans son modèle d'exécution. L'Initiative présidentielle Faso Mêbo (qui signifie "Bâtir la patrie") mobilise des ressources internes pour garantir rapidité et efficacité :





Préparation : Le Génie militaire a assuré le terrassement, phase critique en zone de défi sécuritaire.



Mise en œuvre : La brigade Faso Mêbo des Koulsé déploie actuellement la couche de roulement (goudronnage).



Fiche technique : Une emprise de 9 mètres de large, permettant une fluidité de trafic tant pour les civils que pour les convois logistiques.







Un levier pour la sécurité et l'économie



Pour le Commandant Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ, coordonnateur de l'initiative, ce projet est une arme de développement :



