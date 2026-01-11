Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina - Désenclavement : Le bitume arrive à Barsalogho, une promesse présidentielle tenue


Alwihda Info | Par - 12 Janvier 2026


OUAGADOUGOU / BARSALOGHO – Treize mois après la promesse du Capitaine Ibrahim TRAORÉ, les engins de chantier transforment le paysage du Sanmatenga. L'axe Kaya-Barsalogho (42 km) entre dans sa phase finale de bitumage, marquant une victoire logistique et sécuritaire majeure.


Le constat effectué ce jeudi 8 janvier 2026 sur le terrain est sans équivoque : la poussière des pistes cède la place au goudron. Sous la supervision de la brigade Faso Mêbo, le Génie militaire et les équipes techniques travaillent d'arrache-pied pour livrer une infrastructure aux standards de durabilité élevés.




Une expertise militaire et civile conjuguée


La force de ce chantier réside dans son modèle d'exécution. L'Initiative présidentielle Faso Mêbo (qui signifie "Bâtir la patrie") mobilise des ressources internes pour garantir rapidité et efficacité :
 

  • Préparation : Le Génie militaire a assuré le terrassement, phase critique en zone de défi sécuritaire.
     

  • Mise en œuvre : La brigade Faso Mêbo des Koulsé déploie actuellement la couche de roulement (goudronnage).
     

  • Fiche technique : Une emprise de 9 mètres de large, permettant une fluidité de trafic tant pour les civils que pour les convois logistiques.




Un levier pour la sécurité et l'économie


Pour le Commandant Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ, coordonnateur de l'initiative, ce projet est une arme de développement :
 

  1. Réactivité sécuritaire : Une route bitumée permet des déplacements plus rapides des Forces de Défense et de Sécurité (FDS).
     

  2. Relance économique : Barsalogho, autrefois carrefour commercial de la région, pourra à nouveau évacuer ses produits et recevoir des approvisionnements à moindre coût.
     

  3. Lien Social : Le soutien des populations locales et la satisfaction du Chef traditionnel, Naaba Giguemdé, témoignent de la restauration de la confiance entre la base et le sommet de l'État.


     

    Le modèle Faso Mêbo comme moteur souverain


    Le bitumage de cet axe est la preuve que le Burkina Faso développe ses propres mécanismes de construction d'infrastructures lourdes dans des contextes complexes. En transformant Barsalogho, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ envoie un signal fort : aucun centimètre du territoire ne sera laissé à l'abandon, et le développement marchera de pair avec la reconquête du territoire.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


