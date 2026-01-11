Axe Dakar–Nouakchott : Vers une accélération du partenariat stratégique

Grand Tortue Ahmeyim (GTA) : L'heure de la production

Le projet gazier offshore GTA, partagé à parts égales à la frontière maritime, a été le cœur des échanges. Les deux gouvernements ont réaffirmé leur volonté d'accélérer les phases finales pour garantir les premières retombées économiques en 2026.









Le Pont de Rosso : Le chaînon manquant de l'intégration

Autre priorité : l'achèvement du Pont de Rosso. Ce projet est stratégique pour :



La mobilité : Fluidifier le passage des personnes et des biens sur l'axe Tanger-Dakar-Lagos.



Le commerce : Réduire les coûts logistiques liés à l'actuelle traversée par bac.



Le désenclavement : Dynamiser les échanges entre les régions du nord du Sénégal et le sud de la Mauritanie.









Une coopération élargie au-delà des infrastructures

Le communiqué conjoint souligne une vision commune sur des dossiers sociaux et sécuritaires sensibles :



