Axe Dakar–Nouakchott : Vers une accélération du partenariat stratégique

Grand Tortue Ahmeyim (GTA) : L'heure de la production
Le projet gazier offshore GTA, partagé à parts égales à la frontière maritime, a été le cœur des échanges. Les deux gouvernements ont réaffirmé leur volonté d'accélérer les phases finales pour garantir les premières retombées économiques en 2026.
Le Pont de Rosso : Le chaînon manquant de l'intégration
Autre priorité : l'achèvement du Pont de Rosso. Ce projet est stratégique pour :
-
La mobilité : Fluidifier le passage des personnes et des biens sur l'axe Tanger-Dakar-Lagos.
-
Le commerce : Réduire les coûts logistiques liés à l'actuelle traversée par bac.
-
Le désenclavement : Dynamiser les échanges entre les régions du nord du Sénégal et le sud de la Mauritanie.
Une coopération élargie au-delà des infrastructures
Le communiqué conjoint souligne une vision commune sur des dossiers sociaux et sécuritaires sensibles :
-
Pêche et Élevage : Amélioration de la gestion des licences de pêche et facilitation de la transhumance du bétail.
-
Sécurité et Migration : Coordination accrue pour la surveillance des frontières et la lutte contre les réseaux de trafic humain.
-
Énergie : Interconnexion des réseaux électriques pour une meilleure résilience énergétique régionale.
Un bloc énergétique et stable en Afrique de l'Ouest
L'entente entre le Sénégal et la Mauritanie crée un pôle de stabilité dans un Sahel tourmenté. En coordonnant leurs politiques de santé, d'infrastructures et de défense, les deux pays s'assurent que la rente gazière à venir profitera réellement au développement humain et à la paix sociale.