Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Axe Dakar–Nouakchott : Vers une accélération du partenariat stratégique


Alwihda Info | Par - 12 Janvier 2026


Le jeudi 8 janvier 2026, le Premier ministre mauritanien a été accueilli avec les honneurs au Building administratif Mamadou Dia. Les discussions avec son homologue sénégalais ont abouti à une feuille de route ambitieuse visant à lever les derniers verrous sur les projets communs majeurs.


Axe Dakar–Nouakchott : Vers une accélération du partenariat stratégique



 

Grand Tortue Ahmeyim (GTA) : L'heure de la production

 

Le projet gazier offshore GTA, partagé à parts égales à la frontière maritime, a été le cœur des échanges. Les deux gouvernements ont réaffirmé leur volonté d'accélérer les phases finales pour garantir les premières retombées économiques en 2026.




Le Pont de Rosso : Le chaînon manquant de l'intégration

 

Autre priorité : l'achèvement du Pont de Rosso. Ce projet est stratégique pour :

  • La mobilité : Fluidifier le passage des personnes et des biens sur l'axe Tanger-Dakar-Lagos.
     

  • Le commerce : Réduire les coûts logistiques liés à l'actuelle traversée par bac.
     

  • Le désenclavement : Dynamiser les échanges entre les régions du nord du Sénégal et le sud de la Mauritanie.





Une coopération élargie au-delà des infrastructures

 

Le communiqué conjoint souligne une vision commune sur des dossiers sociaux et sécuritaires sensibles :
 

  • Pêche et Élevage : Amélioration de la gestion des licences de pêche et facilitation de la transhumance du bétail.
     

  • Sécurité et Migration : Coordination accrue pour la surveillance des frontières et la lutte contre les réseaux de trafic humain.
     

  • Énergie : Interconnexion des réseaux électriques pour une meilleure résilience énergétique régionale.


     

     Un bloc énergétique et stable en Afrique de l'Ouest


    L'entente entre le Sénégal et la Mauritanie crée un pôle de stabilité dans un Sahel tourmenté. En coordonnant leurs politiques de santé, d'infrastructures et de défense, les deux pays s'assurent que la rente gazière à venir profitera réellement au développement humain et à la paix sociale.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 11/01/2026

Hydraulique : Le défi du socle rocheux relevé dans le Salamat grâce à la coopération Tchad-Chine

Hydraulique : Le défi du socle rocheux relevé dans le Salamat grâce à la coopération Tchad-Chine

Développement : Moussoro, épicentre de la campagne nationale « Ensemble pour Elle » Développement : Moussoro, épicentre de la campagne nationale « Ensemble pour Elle » 11/01/2026

Populaires

États-Unis : Un chauffeur Tchadien grièvement blessé par balles, deux adolescents inculpés

11/01/2026

NIGER - Maradi : Quand le fusil cède la place à la craie à Maidabaro

11/01/2026

Tragédie à Sarh : Une adolescente enceinte met fin à ses jours suite à des pressions familiales

11/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/01/2026 - Barra Lutter

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

Géopolitique de l'énergie : L'Afrique, géant endormi ou proie stratégique ?

À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location À N’Djamena, le statut de célibataire devient un obstacle majeur à la location 10/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter