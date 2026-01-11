Diplomatie : Le Président Bassirou Diomaye Faye en mission stratégique au Koweït et aux Émirats Arabes Unis

Étape Koweït (12-14 janvier) : Relancer la coopération bilatérale



La première escale de cette tournée est consacrée à une visite officielle à l'État du Koweït. Les relations entre les deux pays sont historiques, marquées notamment par l'appui constant du Fonds Koweïtien pour le Développement Économique Arabe (FKDEA) dans les infrastructures sénégalaises.









Les enjeux de cette étape incluent :





Investissements : Financement de nouveaux projets dans les infrastructures routières et l'hydraulique rurale.



Sécurité alimentaire : Partenariats agricoles pour renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal.



Énergie : Discussions sur la coopération dans le secteur des hydrocarbures, alors que le Sénégal devient producteur de gaz.







Étape Abu Dhabi (14-15 janvier) : La voix du Sénégal sur la durabilité



Le Président Faye se rendra ensuite aux Émirats Arabes Unis pour participer à la prestigieuse Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi (ADSW). Ce sommet mondial est le rendez-vous incontournable des décideurs pour discuter de l'avenir de la planète.









Le Sénégal y portera trois messages clés :



