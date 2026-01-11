Alwihda Info
AFRIQUE

Diplomatie : Le Président Bassirou Diomaye Faye en mission stratégique au Koweït et aux Émirats Arabes Unis


Alwihda Info | Par - 12 Janvier 2026


Le Chef de l’État a quitté la capitale sénégalaise ce lundi 12 janvier 2026 pour une tournée de quatre jours au Moyen-Orient. Entre coopération bilatérale au Koweït et enjeux climatiques à Abu Dhabi, ce voyage vise à attirer des investissements structurants pour le Plan Sénégal Souverain.


Diplomatie : Le Président Bassirou Diomaye Faye en mission stratégique au Koweït et aux Émirats Arabes Unis


 

Étape Koweït (12-14 janvier) : Relancer la coopération bilatérale


La première escale de cette tournée est consacrée à une visite officielle à l'État du Koweït. Les relations entre les deux pays sont historiques, marquées notamment par l'appui constant du Fonds Koweïtien pour le Développement Économique Arabe (FKDEA) dans les infrastructures sénégalaises.


 

Les enjeux de cette étape incluent :
 

  • Investissements : Financement de nouveaux projets dans les infrastructures routières et l'hydraulique rurale.
     

  • Sécurité alimentaire : Partenariats agricoles pour renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal.
     

  • Énergie : Discussions sur la coopération dans le secteur des hydrocarbures, alors que le Sénégal devient producteur de gaz.




Étape Abu Dhabi (14-15 janvier) : La voix du Sénégal sur la durabilité


Le Président Faye se rendra ensuite aux Émirats Arabes Unis pour participer à la prestigieuse Semaine de la Durabilité d’Abu Dhabi (ADSW). Ce sommet mondial est le rendez-vous incontournable des décideurs pour discuter de l'avenir de la planète.




Le Sénégal y portera trois messages clés :
 

  • Transition juste : Défendre le droit de l'Afrique à utiliser ses ressources tout en investissant dans les énergies propres.
     

  • Innovation : Capter des partenariats technologiques pour la numérisation de l'économie sénégalaise.
     

  • Financement vert : Accéder aux fonds climatiques pour protéger les côtes sénégalaises contre l'érosion.

