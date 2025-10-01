Alwihda Info
TCHAD

Tchad : à N’Djamena, un jeune homme mis en cause pour abus sur une mineure de 16 ans


Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 1 Octobre 2025



Un jeune homme, d'une vingtaine d'années est actuellement en détention et poursuivi pour des abus sexuels présumés sur une mineure de 16 ans. Les faits ont été portés à l'attention des juges.

Lors de sa première comparution devant le Tribunal de grande instance de N’Djamena, l'accusé avait initialement nié les faits qui lui étaient reprochés. Le dossier a pris un tournant, suite à l'explication de la mère de la victime. Selon son témoignage, elle avait envoyé sa fille faire une course, mais le retour de celle-ci avait traîné.

Après le retour de la jeune fille, la mère aurait constaté un changement d'attitude chez elle. Interrogée, la victime a alors affirmé avoir été abusée sexuellement par le jeune homme mis en cause. Elle a également précisé qu'il s'agirait de la troisième fois que ce dernier aurait eu des rapports sexuels avec elle.

Face à ces accusations, le jeune homme a tenté de se justifier en déclarant que la jeune fille lui aurait dit qu'elle avait déjà 18 ans. Il a ajouté qu'il ne s'expliquait pas son geste et qu'il regrettait son acte. L'affaire est désormais entre les mains de la justice pour déterminer les circonstances exactes des faits et la culpabilité de l'accusé.


