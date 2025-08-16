









AFRIQUE Le Congo et la BAD signent un accord de don de 602 000 dollars pour appuyer le rebasage des comptes nationaux

Alwihda Info | Par Alwihda - 16 Août 2025



Le projet consiste notamment à élaborer une nouvelle année de base pour les comptes nationaux, afin de remplacer celle actuellement en vigueur qui date de 2005.

Le ministre congolais de l’Économie, du Plan et de l’Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, gouverneur de la Banque pour la République du Congo et le directeur général du Groupe de la Banque africaine de développement pour l’Afrique centrale, Léandre Bassolé, ont signé, le 4 août 2025, à Brazzaville, un accord de don d’un montant de 602 000 dollars américains (380 millions de francs CFA) destiné à soutenir l’opération de rebasage des comptes nationaux du pays, c’est-à-dire, la révision complète de la base de calcul des indicateurs économiques nationaux pour refléter plus fidèlement l’évolution réelle de l’économie.



Le don, provenant des ressources du Fonds d’assistance technique pour les pays à revenu intermédiaire, contribuera à faciliter la transition vers le Système de comptabilité nationale de 2008 (SCN 2008), un cadre méthodologique conforme aux normes internationales, qui remplacera ainsi à termes, l’actuel système utilisé au Congo (SCN 1993). Il préparera également le pays à la transition vers le SCN 2025, tout récemment adopté par les Nations unies, qui, parmi ses innovations majeures, prend en compte les biens et services environnementaux dans la mesure de la richesse nationale, un enjeu crucial pour un pays comme le Congo, riche en ressources naturelles.



Le projet consiste notamment à élaborer une nouvelle année de base pour les comptes nationaux, afin de remplacer celle actuellement en vigueur qui date de 2005. Cette révision prendra en compte de nouveaux secteurs économiques jusqu’alors sous-estimés ou non comptabilisés de manière adéquate, tels que les services numériques, les télécommunications, l’économie informelle, les institutions à but non lucratif ou encore les services financiers digitaux.



« Ce projet vise à garantir que le PIB du Congo soit évalué à sa juste valeur. Cela engendrera des changements significatifs », a déclaré M. Ludovic Ngatsé. « Le ratio d’endettement pourrait nettement baisser, tout comme l’amélioration de certains indicateurs macroéconomiques, ce qui renforcera la transparence et la crédibilité de notre pays vis-à-vis des partenaires techniques et financiers. Le rebasage constitue également un levier puissant pour améliorer notre profil de risque et mobiliser davantage de ressources pour le développement », a-t-il expliqué.



Des impacts attendus sur les finances publiques et la transparence



Une fois achevé, le rebasage permettra probablement une révision significative à la hausse du PIB nominal du pays ce qui aura pour effet de réduire mécaniquement les ratios dette/PIB et déficit/PIB, qui sont des indicateurs clés pour l’évaluation de la soutenabilité de la dette d’un pays. Une meilleure évaluation de ces indicateurs améliorera le profil de risque du Congo sur les marchés financiers internationaux et facilitera l’accès à des financements à des conditions plus favorables.



« Disposer d’indicateurs économiques crédibles est essentiel pour piloter et mettre en œuvre des politiques publiques efficaces. Ce rebasage permettra d’ancrer les décisions économiques du Congo dans la réalité actuelle de son économie. Il renforcera la gouvernance économique, améliorera la visibilité du pays sur les marchés et permettra de mieux intégrer les enjeux de durabilité et d’environnement dans la mesure de la richesse nationale », a déclaré M. Bassolé.



Un engagement fort pour un développement fondé sur les données



Le projet sera mis en œuvre sur une période de 18 mois et s’inscrit dans la Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS II 2022-2026) du Congo, qui vise à produire des données statistiques fiables, à jour, et ventilées par sexe, âge et milieu de résidence, afin d’éclairer les politiques publiques et d’assurer un développement équitable et inclusif.



Avec cet appui, la Banque africaine de développement réaffirme son engagement à faire du système statistique un pilier de la gouvernance économique, de la transparence budgétaire et du suivi des Objectifs de développement durable (ODD), des priorités stratégiques de la Banque contenues dans sa Stratégie décennale 2024-2033 (https://apo-opa.co/46Z5ww7) et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.



Cette opération s’inscrit dans une dynamique régionale plus large portée par la Banque, qui vise à renforcer la gouvernance statistique en Afrique.



« En accompagnant le Congo dans cette réforme clé, la Banque africaine de développement réaffirme son engagement à soutenir ses pays membres régionaux dans la mise en œuvre de réformes structurelles propices à une croissance inclusive et durable », a conclu M. Bassolé.







