Burkina-Niger : visite de courtoisie du président Tiani au président Traoré

Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré a accueilli, ce mardi en début de soirée, à l'aéroport international de Ouagadougou, son homologue du Niger, le général d'Armée Abdourahamane Tiani.



En provenance de la République du Mali, le président nigérien a fait une escale à Ouagadougou, pour une visite de courtoisie au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Au salon d'honneur, les deux chefs d’État ont échangé sur des sujets d'intérêt commun et stratégique pour impulser le développement dans l'espace sahélien.



Entre autres sujets au cœur de ce tête-à-tête, la sécurité dans l’espace de la confédération AES, la diplomatie et la gouvernance. C’est la deuxième visite du président de la République du Niger au Burkina Faso depuis son accession au pouvoir. Elle traduit l’excellence des relations de coopération entre le Burkina Faso et le Niger. Elle vient renforcer les liens d’amitié séculaires entre les deux pays.