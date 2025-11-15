RCA : Le président de la République Faustin Archange Touadéra est à Kinshasa pour le 9e Sommet de la CIRGL

Le président de la République et sa suite ont été accueillis à l’Aéroport International de N'Djili par le ministre congolais de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko.







Un accueil chaleureux a également été réservé au président de la République par :



Le corps diplomatique centrafricain ;

Les officiers de l’Armée centrafricaine en formation à Kinshasa ;

Les étudiants et la colonie centrafricaine résidant en RDC.







Ce 9e Sommet de la CIRGL se tient dans un contexte de recherche permanente de la paix et de la stabilité dans la région.





Il est placé sous le thème central :

