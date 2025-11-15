Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : Le président de la République Faustin Archange Touadéra est à Kinshasa pour le 9e Sommet de la CIRGL


Alwihda Info | Par - 16 Novembre 2025


Arrivé ce samedi 15 novembre 2025 à Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC), le président de la République a pris part au 9e Sommet des chefs d’État de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL), tenu au Palais du Peuple de Kinshasa.


RCA : Le président de la République Faustin Archange Touadéra est à Kinshasa pour le 9e Sommet de la CIRGL


 

Le président de la République et sa suite ont été accueillis à l’Aéroport International de N'Djili par le ministre congolais de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Atondoko.

 

Un accueil chaleureux a également été réservé au président de la République par :

  • Le corps diplomatique centrafricain ;

  • Les officiers de l’Armée centrafricaine en formation à Kinshasa ;

  • Les étudiants et la colonie centrafricaine résidant en RDC.

 
 

Ce 9e Sommet de la CIRGL se tient dans un contexte de recherche permanente de la paix et de la stabilité dans la région.
 

Il est placé sous le thème central :

« Consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la Région des Grands Lacs ».

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/11/2025

Tchad : Succès de la lutte contre la défécation à l’air libre dans 526 villages du Kanem

Tchad : Succès de la lutte contre la défécation à l’air libre dans 526 villages du Kanem

Trois jours après le PND, le Tchad lance son premier projet pour concrétiser les engagements d’Abu Dhabi Trois jours après le PND, le Tchad lance son premier projet pour concrétiser les engagements d’Abu Dhabi 14/11/2025

Populaires

Sénégal : Audience entre le président de la République et la présidente du Conseil constitutionnel

15/11/2025

Cameroun - Extrême-Nord : Attaque terroriste sur la Nationale n°1, un mort et six otages

15/11/2025

Sénégal : Le président de la République reçoit le secrétaire général de la CNTS/FC

15/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - NJ Ayuk

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides

​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces ​Tchad : la déchirure des liens familiaux, un phénomène grandissant dans les provinces 13/11/2025 - Reouhoudou Innocent

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter