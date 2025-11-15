Alwihda Info
AFRIQUE

À la découverte des membres du Jury de la Section Sciences Politiques du 22e Concours d’Agrégation du CAMES


Alwihda Info | Par - 16 Novembre 2025


Les éminents experts chargés d’évaluer les aptitudes des candidats de cette Section pour la Session 2025 du 22e Concours d’Agrégation des Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion du CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur).


Les dix (10) candidats inscrits dans la Section Sciences Politiques seront examinés par un jury de cinq (5) membres, placé sous la présidence du Professeur Mahaman Tidjani Alou (Niger).

 

Modalités des épreuves

 

Les épreuves de cette Section sont réparties comme suit :

  1. La deuxième (2e) épreuve porte, au choix du candidat, sur l’une des disciplines suivantes : sociologie politique, relations internationales, histoire des idées et théorie politiques, ou administration et politiques publiques.

     

  2. La troisième (3e) épreuve porte, au choix du candidat :

    • Soit sur une discipline non retenue lors de la deuxième épreuve ;

    • Soit sur l’une des disciplines suivantes : méthodes des sciences sociales ou politique comparée.

